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港超︱理文領先3球下僅險勝大埔鞏固榜首　功臣杜度盼本月內入籍 (18:23)

港超今午（10日）上演前列大戰，理文開賽12分鐘已入3球下，縱其後兩度失守，作客大埔運動場仍以3：2險勝大埔，完成球隊2023年最後一場聯賽後，未來兩個月都能坐穩榜首。

在港超仍然不敗的理文，今仗正選有上季效力大埔的前鋒保連奴倒戈，造訪大埔運動場反客為主，開賽12分鐘於4分鐘內連入3球，先是曾效力大埔的中堅杜度在8分鐘近門頭槌打開紀錄，2分鐘後艾華頓起腳慢流尾袋遠柱入網，加上保連奴混戰中補射得手，在12分鐘火速領先3球。大埔19分鐘由前鋒卡朗於角球近門追回一球，他在29分鐘經視像裁判（VAR）審視後博得12碼，但馬高斯山度士主射被理文門將陳嘉豪捉到路撲出，這名巴西籍長人中堅繼10月底主場對冠忠南區後再次宴客。

半場落後兩球的大埔，換邊後傾力反撲，但卡朗兩次近門頭槌及射門，均未能攻破陳嘉豪的十指關。戰至81分鐘賽事掀起高潮，大埔中場陳肇鈞在角球混戰中補頂再追一球，但及後未再改寫比數，在944人入場下理文終險勝3：2，繼上月初高級組銀牌8強反勝後再挫對方，賽後8戰7勝1和不敗22分續居首，領先次席傑志3分，大埔4勝2負12分排第4。

理文主帥曾昭達稱受場地限制發揮欠理想，「作客大埔絕對不易應付，戰况會歸咎是自己問題為主，領先3球後欠缺張力」。理文下場聯賽已是明年2月3日主場對港會，換言之未來2個月都會坐穩榜首，曾昭達稱取得2023年最後一場聯賽勝仗鞏固聯賽榜首位置，暫可讓球隊鬆一口氣及休養生息，但強調勝出今仗後並非代表只餘傑志兩強之爭，「聯賽好漫長，大埔都可以追上」。

理文後衛杜度曾助大埔首奪港超冠軍，今重返大埔運動場建功，射入今季加盟理文後首個入球，他稱來到這球場永遠感覺特別。這名33歲巴西籍中堅正申請入籍，他稱已領取香港身分證，只待入境處的文件便能領取特區護照，「我認為申請程序已接近尾聲，希望未來數周後疹本月內能完成手續」。他透露已跟港足主教練安達臣溝通，「他正等待我的情况，我亦跟艾華頓討論過代表港隊事宜，希望下月可一起代表香港到卡塔爾參加亞洲盃」。

開賽12分鐘已失3球，大埔主帥李志堅承認初段後防混亂在預期之外，解釋37分鐘由羅振庭入替右閘李家豪，是「覺得位置上有問題，起初的失球都是從右路引發」，經調整後表現有所改善，「落後3球時我們一路追無放棄過，如果把握好點可能有機會追平，但球員在下半場經已盡全力」。他承認球隊板凳深度不足，後備力量與理文差距大，「後備球員比較年青，鍾偉強差不多已是最後一粒子彈」。

至於馬高斯山度士已兩度12碼宴客，李志堅稱對方平時練習表現好，不會因再射失12碼而不再給機會，但稱「下次不一定是他主射，球隊內總有很多球員想射12碼，這是足球常見的事，射失後總有隊友會不高興」。

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