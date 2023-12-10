明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

MLB｜大谷翔平轉投洛杉磯道奇　10年7億美元新合約破世界體壇紀錄　日本民眾排隊搶號外 (19:32)

日本棒球巨星大谷翔平今（10日）宣布，新球季將由美國職棒大聯盟（MLB）球隊洛杉磯天使轉投同市勁旅洛杉磯道奇，並簽下一紙10年總值7億美元（約55億港元），超越足壇球王美斯此前保持的紀錄，成為世界體壇史上最貴合約。消息震撼日本，當地有主流報章派發相關新聞的號外，吸引大批民眾排隊取閱。

29歲的大谷翔平今宣布以自由身轉投洛杉磯道奇，據多間美國傳媒報道，雙方已簽下一紙10年總值7億美元合約，不但打破查奧特與洛杉磯天使簽下的12年4.265億美元（約33億港元）MLB最大合約紀錄，更超越足壇球王美斯於2017年與巴塞隆拿的4年6.7億美元（約52億港元）的紀錄，成為世界體壇史上最貴合約。

大谷在社交網Instagram撰文感言道：「我對所有天使隊球迷深表歉意，因我花了這麼長時間才做出決定（去留），現在我將成為道奇隊的一員。在此我想感謝天使隊球迷過去6年對我的支持，你們的支持和歡呼對我來說意味着整個世界，這6年時光我將永記在心。」他又表示，未來將為道奇隊爭取佳績，奮鬥至球員生涯最後一刻，「不只為道奇隊，也為棒球界奮鬥」。

在2017年離開日職棒球隊北海道日本火腿鬥士的大谷，登陸MLB加盟洛杉磯天使，他同時具備擔任投手及擊球手的「二刀流」打法之餘，在兩個位置上皆展示球星級表現，令他迅即成為這棒球殿堂的新寵兒，人氣甚至比前輩鈴木一朗及田中將大等日本名將更盛。目前他亦在聯盟寫下多項紀錄，並3次入選全明星，以及兩度當選年度美聯最有價值球員（MVP）。

這名寫下世界體壇歷史的亞洲球員，今亦成為日本當地頭號熱話，《讀賣新聞》更在當地派發相關新聞的號外，吸引大批民眾排隊取閱。而今隨洛杉磯湖人在NBA季中錦標賽奪冠的日籍前鋒八村壘，亦在記者會恭賀對方，「這對亞洲球員來說，絕對是令人鼓舞的消息」。

其他報道：NBA｜湖人挫溜馬奪首屆季中賽冠軍 勒邦占士膺MVP

其他報道：英超｜阿仙奴負維拉失榜首 曼聯主場吞般茅3蛋 般費領黃雙紅會停賽

相關字詞﹕明報體育 編輯推介 棒球 大谷翔平 洛杉磯道奇 洛杉磯天使

上 / 下一篇新聞