MLB｜大谷翔平轉投洛杉磯道奇　10年7億美元新合約破世界體壇紀錄　日本民眾排隊搶號外 (19:32)

29歲的大谷翔平今宣布以自由身轉投洛杉磯道奇，據多間美國傳媒報道，雙方已簽下一紙10年總值7億美元合約，不但打破查奧特與洛杉磯天使簽下的12年4.265億美元（約33億港元）MLB最大合約紀錄，更超越足壇球王美斯於2017年與巴塞隆拿的4年6.7億美元（約52億港元）的紀錄，成為世界體壇史上最貴合約。

大谷在社交網Instagram撰文感言道：「我對所有天使隊球迷深表歉意，因我花了這麼長時間才做出決定（去留），現在我將成為道奇隊的一員。在此我想感謝天使隊球迷過去6年對我的支持，你們的支持和歡呼對我來說意味着整個世界，這6年時光我將永記在心。」他又表示，未來將為道奇隊爭取佳績，奮鬥至球員生涯最後一刻，「不只為道奇隊，也為棒球界奮鬥」。

在2017年離開日職棒球隊北海道日本火腿鬥士的大谷，登陸MLB加盟洛杉磯天使，他同時具備擔任投手及擊球手的「二刀流」打法之餘，在兩個位置上皆展示球星級表現，令他迅即成為這棒球殿堂的新寵兒，人氣甚至比前輩鈴木一朗及田中將大等日本名將更盛。目前他亦在聯盟寫下多項紀錄，並3次入選全明星，以及兩度當選年度美聯最有價值球員（MVP）。

這名寫下世界體壇歷史的亞洲球員，今亦成為日本當地頭號熱話，《讀賣新聞》更在當地派發相關新聞的號外，吸引大批民眾排隊取閱。而今隨洛杉磯湖人在NBA季中錦標賽奪冠的日籍前鋒八村壘，亦在記者會恭賀對方，「這對亞洲球員來說，絕對是令人鼓舞的消息」。

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