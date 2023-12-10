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NBA｜湖人挫溜馬奪首屆季中賽冠軍　勒邦占士膺MVP (17:20)

NBA今早（10日）於美國賭城拉斯維加斯的中立場上演首屆季中錦標賽決賽，洛杉磯湖人在球星「一眉」安東尼戴維斯貢獻41分及20個籃板的「超級雙雙」領銜下，以123：109力克印第安那溜馬奪冠，而其隊友「大帝」勒邦占士則獲膺今屆賽事最有價值球員（MVP）。

湖人今仗甫開賽便搶佔上風，其中安東尼戴維斯幾近主宰內線，全場取得41分及20個籃板的「超級雙雙」，加上勒邦占士亦有24分及11個籃板的「雙雙」表現，而是役改打後備的後衛韋列士亦攻下28分；反觀溜馬除了新星控衛哈利布頓14投8中貢獻20分及11次助攻的「雙雙」成績外，其餘眾將均手感不佳，最終「紫金軍團」以123：109擊敗溜馬，在首屆季中賽以7戰全勝強勢封王，而今屆場均26.4分、8個籃板及7次助攻的勒邦占士，則獲膺MVP頭銜。

即將於月底迎來39歲生日的占士，賽後亦為獲獎感高興，「紀錄是會被打破的，但成為第一個獲獎的紀錄則不會，這是屬於我和球隊的榮耀，我很享受這項賽事」。至於溜馬主帥卡利斯里則表示：「雖然只差一步，但我仍為麾下的表現感自豪。」值得一提的是，季中賽冠軍隊伍的成員將每日額外獲聯盟頒發50萬美元（約390萬港元）獎金，亞軍每名球員亦可獲20萬美元。

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