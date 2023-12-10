英超｜阿仙奴負維拉失榜首　曼聯主場吞般茅3蛋　般費領黃雙紅會停賽 (16:07)

阿仙奴作客面對近况氣勢如虹的維拉，在7分鐘被主隊一次組織由隊長約翰麥甘尼在禁區內轉身抽射先開紀錄，兵工廠及後控球率佔優，但布卡約沙卡、馬田奧迪加特及加比爾捷西斯的攻門均被達米安馬天尼斯救出。加比爾馬天尼利的笠射又被敵衛護空門，半場落後一球。

阿仙奴換邊後初段除了捷西斯禁區內被踢跌但球證未有示意，亦有沙卡61分鐘單刀破網被判越位。而末段更有兩次爭議性判決，包括88分鐘維拉後衛迪亞高卡路士疑故意肘擊尼基迪亞，球證僅判黃牌；以及於90分鐘夏維斯近門得手後，被視像裁判（VAR）指手球在先判無效，但慢鏡曾顯示維拉後衛馬迪卡殊在夏維斯手球前曾同樣犯手球，但VAR意外地未將該動作納入翻看部分引熱議。最終兵工廠以0：1飲恨，結束各項賽事六連勝走勢及今季第2場英超敗仗，賽後16戰36分排第2，落後利物浦1分錯過重返榜首機會。

維拉4日內同以1：0擊退上季英超冠、亞軍曼城及阿仙奴後，主場已跨季15連勝，16戰35分僅落後「紅軍」2分。達米安馬天尼斯稱，當一周內連挫曼城及阿仙奴後，相信球隊正在英超爭冠行列，不過主帥艾馬利則強調現在還不是談論爭冠的時候，「如果我們在第30至32輪聯賽時仍在這個排名，我才會談論能否爭冠」。

阿仙奴領隊阿迪達因累積黃牌今仗只能在看台觀戰，他認為球隊是表現更好一方，不應該落敗，對賽果感失望。被問到捷西斯在禁區被踢跌及夏維斯完場前的「詐糊」是否誤判，阿迪達僅稱「清晰而又明顯」。

另邊廂，曼聯賽前有領隊坦夏格、後衛哈利馬古尼以及前鋒阿歷真度加拿祖，分別獲得11月英超最佳領隊、最佳球員及最佳入球獎項，在日前主場擊敗車路士後再次於奧脫福球場出擊，但開賽5分鐘被蘇蘭基攻破大門，加上在下半場68及73分鐘連失兩球頭槌，以0：3大敗予般尼茅夫，吞下今季英超第7場敗仗。

「紅魔」未來一周將迎兩場關鍵大戰，包括周三歐聯分組賽「生死戰」主場對拜仁慕尼黑，以及下周日英超作客惡鬥利物浦，當中隊長般奴費南迪斯在賽事尾段投訴球證一次判決而被罰黃牌，因而累積5黃要於「雙紅會」停賽。般奴賽後向球迷致歉，他與坦夏格均承認，球隊表現缺乏穩定性，前者說：「球隊當勝出後，下一場表現總是有回落，我不知道這是缺乏集中專注，還是其他什麼原因造成，但我們必須意識到這點」。而在下個英超領隊被解僱的最新賠率，坦夏格已升上第2，僅次於諾定咸森林的谷巴。

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