港超︱馬高斯頭頂腳踢起孖　東方險勝流浪　贈對手三連敗 (22:11)

兩軍上月曾在高級組銀牌4強對撼，當時以3球淨勝的東方，此戰續稍佔上風，早段有西班牙籍射手巴科爾接應黃皓雋罰球頭槌僅高出。兩軍上半場較後時間未有威脅埋門，至補時兩分鐘東方由英籍後衛賀爾在禁區頂疑遭踢跌博得罰球，引起流浪球員強烈不滿，終由馬高斯左腳直射彎入，完半場前取得一球優勢。

流浪53分鐘由38歲前港腳林嘉緯入替港足中場林衍廷加強攻力，並在56分鐘奏效，劉智樂接應伊巴謙右路傳中，頭槌攻門中楣底彈出，球證一度示意比賽繼續，但經視像裁判（VAR）覆核後，證實皮球已過白界入球有效。流浪扳平後乘勢搶回主導權，其中伊巴謙從半場長驅直進入禁區，半單刀起腳被東方門將葉鴻輝擋出失機；之後反被東方在完場前4分鐘，靠後備入替擔任中場的梁冠聰，於左路傳中予馬高斯應頂破網，使流浪單月內遭東方「雙殺」。東方賽後6戰13分，躍升至第3位，領先第5的流浪1分並少踢兩仗。

流浪上兩仗在銀牌4強及足總盃8強分別不敵東方及理文出局後，連同本仗錄得各賽事三連敗。球隊上月底公布主教練王家中升任技術總監後，該名中華台北隊前帥連續兩仗僅在看台觀戰，由教練團成員招重文、黃展鴻及羅國豪共同在板凳席領軍，惟3人賽後婉拒受訪。隊長盧均宜賽後認為，教練團變動確實對球隊戰績有影響，「要調整踢法及執行細節需時，現在已經季中，再變的話成績都難以突飛猛進。只盼本季（排名）不要跌得太低，先穩守中游」。

至於同日舉行的足總盃8強，深水埗在補時3分鐘戲劇性追和1：1後，互射12碼以5：4爆冷淘汰冠忠南區，明年5月與理文爭入決賽。至於明午3時在大埔運動場迎戰理文的大埔，今晚宣布入選大港腳初選名單的後衛亞歷斯祖離隊，轉投瑞典次級聯賽球會IK Oddevold。

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