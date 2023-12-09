明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜利物浦反勝10人水晶宮暫登頂　鶴臣為批評自家球迷「被寵壞」致歉 (22:38)

利物浦今晚（9日）於英超早場作客憑穆罕默德沙拿及哈維艾利洛各建一功，以2：1反勝末段踢少一人的水晶宮，各項賽事四連捷，賽後16戰得37分，暫以1分壓過稍後凌晨作客阿士東維拉的阿仙奴升上榜首。

利物浦今仗早段「老鼠拉龜」，更於29分鐘被水晶宮前鋒奧辛尼艾度亞迪藉一次反擊，殺入禁區後疑被「紅軍」後衛華基爾雲迪積克推跌，主球證隨即判罰12碼，但及後經翻看視像裁判（VAR）後，以該攻勢起始的中場韋曉士侵犯利物浦中場遠藤航在先為由，球證最終承認錯誤後改判紅軍的罰球，結果半場雙方互交白卷。

下半場戰至55分鐘，雲迪積克的中路防守拍檔查洛爾昆沙於自家禁區犯規被判12碼，水晶宮由前鋒桑馬迪達兩分鐘後操刀中鵠先開紀錄。不過，水晶宮鋒將佐敦阿休於75分鐘兩黃一紅被逐，踢多一人的利物浦僅1分鐘後，隨即由前鋒穆罕默德沙拿遠射「省」中倒戈的尼達利基尼改變方向入網扳平。及至補時1分鐘，後備上陣的中場哈維艾利洛再以一記遠射破網，終助紅軍以2：1反勝。

至於賽後連續5輪不勝的水晶宮，在球隊上仗主場不敵般尼茅夫後，76歲主帥鶴臣曾批評向自家球員喝倒彩的球迷是「被寵壞的」，惟他今於賽前為相關言論致歉，並表示「我明白球迷的不滿在哪，他們在我執教這裏多年一直支持着我，未來我應該更慎言才對」。

其他報道：足球｜港足名宿張子岱出自傳話當年 香港第一人征戰英頂級聯賽

其他報道：單車｜港隊全國青少年公路系列賽4金3銀收官 馬繹斐包辦2金1銀

其他報道：杭州亞運｜亞運及亞殘運港將獲邀迪士尼辦祝捷兼試玩新設施　李卡度放眼挑戰賽　梁峻榮勢轉任助教

其他報道：劍擊世界盃｜蔡俊彥日本站4強飲恨摘銅 奪生涯首面世盃獎牌

相關字詞﹕明報體育 編輯推介 足球 英超 利物浦 紅軍 水晶宮

上 / 下一篇新聞