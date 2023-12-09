足球｜港足名宿張子岱出自傳話當年　香港第一人征戰英頂級聯賽 (20:45)

張子岱自傳由其本人親自口述人生點滴，並由著名作家沈西城執筆。新書發布會吸引約50人到場支持，包括港足名宿兼前帥郭家明、全國政協前委員劉夢熊等。阿香坦言若能再早點推出，可讓更多年齡層的球迷記得其名字，「畢竟已退役多時，加上香港足球稍為失色。現在認得我的都是老球迷，中、少年球迷就少一點」。

曾在1960至62年進軍英甲球會黑池的阿香，踏入耄耋之年後精神狀態仍不俗，他表示退休生活從簡，主要留在家中，偶爾落街逛逛，並透露維持健康的秘訣，是保持心境樂觀，「保持開朗，做人順其自然。好或不好，都要開心地過」。

儘管已離開職業球圈多時，張子岱稱近年仍有關心本港及世界足壇。他認為現時港府及各界都致力推動足運，發展的阻力在於「有無人踢波」，「多人踢波，自然有好球員出現，惟香港的環境能否讓小球員長時間在球場浸淫？最重要是讓球員的父母知道，花耗時間在球場踢波不代表會學壞」。

此外，效力美職球會國際邁阿密的阿根廷隊球王美斯，昨落實將相隔10年再訪港，於明年2月4日在香港大球場與港足踢表演賽，票價介乎880至4880港元。對於票價較過去香港舉行的外隊賽昂貴，出席發布會的香港足總會長貝鈞奇指出，主辦單位Tatler Asia這次支付的戲金高達800萬至1000萬美元（約6250萬至7800萬港元），較足總過去邀請外隊所付的高逾一倍，料希望收支平衡而定下相關價格；惟他認為，美斯在當今足壇有號召力，票價昂貴與否見仁見智，「他的受歡迎程度前所未有，此戰將吸引不少內地遊客，可能一票難求，甚至出現炒賣」。

賽事獲文體旅局證實已申請成「M」品牌活動，最多可獲1500萬港元資助，與戲金支出仍有差距。貝鈞奇重申足總僅為協辦，相信主辦單位會積極物色贊助，「都未必能賺大錢，即使20年前皇馬訪港，收入也是剛剛蓋過成本」。外界另盛傳本港繼明年1月20日「世界足球傳奇盃」後，會在2月13日（大年初四）另辦名宿表演賽，他稱仍有待主辦方公布作實。

其他報道：單車｜港隊全國青少年公路系列賽4金3銀收官 馬繹斐包辦2金1銀

其他報道：杭州亞運｜亞運及亞殘運港將獲邀迪士尼辦祝捷兼試玩新設施 李卡度放眼挑戰賽 梁峻榮勢轉任助教

其他報道：劍擊世界盃｜蔡俊彥日本站4強飲恨摘銅 奪生涯首面世盃獎牌