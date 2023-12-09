杭州亞運｜亞運及亞殘運港將獲邀迪士尼辦祝捷兼試玩新設施　李卡度放眼七欖挑戰賽爭世界賽資格 (17:34)

李卡度、陳睿琳及部分運動員出席典禮後，到全球首個《魔雪奇緣》主題園區試玩「雪嶺滑雪橇」過山車等設施，李卡度笑言有一定刺激度，亦不失為合家歡之選。香港男、女子七人欖球隊上月在巴黎奧運亞洲區資格賽分別得亞、季軍，跌入來年6月的世界遺材賽爭取最後一張入場券，但李卡度直言球隊在此之前，先要準備下月展開的挑戰者系列賽。

新季挑戰者系列賽分別於來年1、3、5月舉行的，首站於下月12日假阿聯酋開打，港隊需在3站賽事爭奪前4，再於附加賽鬥世界系列賽榜尾4隊，爭奪2025年世界系列賽資格。李卡度每站都會遇上硬戰，但同時有助港隊進步，「在3站挑戰者系列賽中，有機會看多點其他隊伍的打法，再思考在附加賽如何調整」。至於在亞殘運贏得2金3銀的陳睿琳，樂見外界對殘疾運動的認識加深，並期望政府投放更多資源，「最希望是爭取同工同酬，與奪牌的健全運動員獲一樣獎金」。

另外，單車隊的梁峻榮戰畢杭州亞運後，決定在來年3月正式退役，本身兼任港隊助教的他，透露正申請正式助教一職。對於領軍30載的總教練沈金康年底退休，梁峻榮已有心理準備港隊會在未來兩年或會大變，盼充當新任總教練和運動員之間的橋樑，「始終明年就是奧運，再這一年就是全運會，若一下子將訓練模式改變，運動員未必適應，如果能找到一個熟悉亞洲訓練模式的總教練會更好」。

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