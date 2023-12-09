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劍擊世界盃｜蔡俊彥日本站4強飲恨摘銅　奪生涯首面世盃獎牌 (16:26)

香港男子花劍隊今日（9日）在世界盃日本站傳來捷報，蔡俊彥在個人賽一路過關，8強勇挫意籍好手馬連尼，雖然他在4強不敵美籍世界一哥陳海翔，但仍贏得生涯首面世界盃個人賽銅牌。至於其隊友張家朗和崔浩然，則分別於8強及32強止步。

港隊男花代表蔡俊彥和崔浩然昨於資格賽突圍而出，今偕張家朗於正賽登場。蔡俊彥在首圈先以15：6挫日籍劍手敷根崇裕，隨後接連擊敗意大利隊的加路素及韓籍選手李光鉉，晉級8強鬥世界排名第3的意大利隊星將馬連尼。世界排名第19的蔡俊彥，在8強初段雖連接失分，一度落後3：8，但他隨後果斷搶攻，終以15：13反勝馬連尼晉級。

蔡俊彥在4強面對「世一」陳海翔，開局穩守突擊打出一波3：0攻勢，惟雙方隨後拉鋸，港將未能有效得分，陳海翔憑反擊連奪6分，反超9：5。蔡俊彥未有言棄，一度將分差縮窄至兩分，惟對手再連得5分，蔡俊彥終以8：15敗陣，無緣決賽，但仍贏得個人職業生涯首面世界盃個人賽銅牌。

至於以世界排名第4直入正賽的張家朗，連過3關後於8強遇上埃及隊的咸沙，惟力戰下以8：15告負，與獎牌擦肩，崔浩然則於32強不敵韓籍選手李光鉉出局。港隊明日將轉戰團體賽，為爭取巴黎奧運團體賽資格搶分。

另外，男子重劍隊在溫哥華舉行的世界盃加拿大站資格賽同樣傳來好消息，何瑋桁憑小組賽全勝直入正賽，隊友吳浩天及方凱申亦於淘汰賽突圍，取得正賽席位。

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相關字詞﹕明報體育 劍撃 男子花劍 蔡俊彥 陳海翔 張家朗 崔浩然 編輯推介

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