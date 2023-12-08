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英超｜熱刺反負韋斯咸　成首支連續5戰領先下不勝球隊　捷比亞兩番「甩拖」累紐卡素吞3蛋 (20:33)

熱刺今晨（8日）在英超「快車」再吞敗仗，在主場以1：2不敵倫敦鄰會韋斯咸，除聯賽近5戰不勝外，更是英超史上首支連續5場領先下，卻最終取得1和4負的不勝球隊，賽後隊長孫興慜指賽果「不能接受」。

熱刺今仗有停賽後復出的後衛基斯甸羅美路，在11分鐘藉角球攻勢先開紀錄，惟下半場卻遭韋斯咸的查洛保雲及禾特普斯各建一功，令這支一度佔據英超榜首球隊反負1：2，連同今仗，熱刺近5輪英超1和4負，當中更創下尷尬紀錄，成為英超史上第一支連續5場領先，但最終皆未能全取3分的球隊，陣中韓國隊前鋒孫興慜賽後說：「這種賽果是不能接受的，球員應該負上責任。」熱刺賽後與曼聯同得27分列第5和6位，落後榜首阿仙奴達9分。

至於因財政違規而被英超賽會扣10分的愛華頓，因紐卡素右閘捷比亞分別在79和86分鐘在後場無故接連「甩拖」，分別由杜韋麥尼爾及杜哥利連入兩球，加上隊友「拖肥」比圖補時埋齋，令「拖肥」以3：0大捷兼連贏兩場，暫脫離降班區域排第17；「喜鵲」則以26分排第7。

此外，周中擊敗車路士的曼聯明晚將續在主場迎戰排15位的般尼茅夫。「紅魔」仍有利辛度馬天尼斯及基斯甸艾歷臣5名傷兵，而近4仗攻入9球兼豪取10分的般茅，有箭頭蘇蘭基已累積7個英超入球，比任何一位曼聯球員都多，勢令以門將奧拿拿為首的曼聯防線帶來威脅。

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