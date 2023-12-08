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美洲盃抽籤︱阿根廷再碰宿敵智利　巴西惡鬥哥倫比亞圖復仇　烏拉圭作客美國有睇頭 (17:29)

明夏在美國上演的美洲國家盃今晨（8日）舉行分組賽抽籤，衛冕之師兼是世界盃冠軍阿根廷隊被編在A組，主要對手是2015和16年兩屆比賽決賽打敗他們的宿敵智利；巴西隊的D組主要對手則是上月在世盃南美洲區外圍賽對陣獲勝的哥倫比亞隊。

2024年美洲國家盃將於美國14個城市舉行，16支球隊賽今晨分為4小組，各有4隊爭奪兩個出線8強席位。揭幕戰將在美國時間明年6月20日在亞特蘭大上演，勢由八奪金球獎的美斯領軍的阿根廷隊對加拿大或千里達隊，同組球隊尚有智利和秘魯隊。阿根廷與智利是冤家路窄，事關兩軍曾在2015及16年美洲盃決戰，勝出的均是智利，而在2019年一屆的季軍戰中，「藍白兵團」終成功在這賽事復仇。

D組9屆盟主巴西隊除碰哥倫比亞和巴拉圭外，亦會對陣哥斯達黎加或洪都拉斯隊。5屆世盃冠軍「森巴兵」現於世盃外6戰2勝1和3負僅得7分排第6，其中挫敗他們的其中一個對手正是哥軍，故此惡鬥難免。

與阿根廷隊同是15屆冠軍的烏拉圭隊，將在C組對陣東道主美國、玻利維亞和巴拿馬隊。烏軍早前3場世盃外不失球下連勝巴西、阿根廷和玻利維亞隊，已追至只落後一哥阿根廷兩分排次席，實力不容忽視。至於B組4軍分別美洲金盃冠軍墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉和牙買加隊。

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