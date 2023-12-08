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網球｜王康傑獲「外卡」參戰香港公開賽　難掩興奮強調十分珍惜 (18:26)

睽違21年的男子職業網球（ATP）巡迴賽再臨香港，中銀香港網球公開賽將於本月31日至來年1月7日假維多利亞公園網球主場舉行，賽會今日（8日）宣布港將王康傑（Jack）將獲「外卡」參加男單外圍賽，力爭主場殺入正賽圈。

港隊新星黃澤林日前已落實持外卡出戰ATP香港網球公開賽，與世界排名第5的羅比夫等世界好手同場較勁，網總今日再宣布好消息，另一港將王康傑將獲發外卡，角逐男單外圍賽。

王康傑得悉消息後難掩興奮，這名25歲港將說：「能夠參加這項自2000年代初以來在香港首次舉行的ATP巡迴賽，我感到非常興奮。作為一名職業網球員，能有機會在香港觀眾面前參加如此高水平的賽事，我十分珍惜。我相信這類頂級的賽事也將激勵眾多有抱負的精英球員繼續努力去實現夢想。」

王康傑曾於2018年12月達到ATP男單世界排名生涯最高的第653位，而他最高的雙打排名是2019年9月30日的第648位。王康傑是香港台維斯盃代表隊的主力，他與黃澤林在今年初的台維斯盃世界二組附加賽作客委內瑞拉時，於雙打合力以直落兩盤6：1、7：6 擊敗對手奠勝。二人在9月主場出戰台維斯盃賽事對拉脫維亞隊，惟雙打力戰下以1：2，無緣晉級。

今年9月，黃澤林及王康傑主場出戰ITF 國際男子職業網球賽M25香港站，他們在主場球迷支持下越戰越勇至決賽，最後在男雙決賽以5：7、4：6不敵日韓跨國組合。王康傑續指，「我十分期待跟黃澤林出戰香港網球公開賽這項雲集世界級球手的比賽，向世界展示香港是國際網球盛事的絕佳舉辦地點」。

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