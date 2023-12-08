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劍擊世界盃｜蔡俊彥崔浩然日本站闖關　偕張家朗亮相男花正賽　江旻憓直入溫哥華站女重正賽 (18:55)

香港劍擊隊今（8日）分途出擊，當中男子花劍隊派出12人角逐世界盃日本站，當中蔡俊彥及崔浩然從資格賽突圍，偕世界排名第4的「劍神」張家朗明日亮相正賽，至於女子重劍隊則有「世一」江旻憓出戰世界盃溫哥華站正賽。

男子花劍隊共9人從小組賽出線，而世界排名第19的蔡俊彥過關斬將，在淘汰賽連未受考驗下，連挫英國及克羅地亞隊代表；其隊友崔浩然在淘汰賽先以15：10力克新加坡隊的陳元康，再以同樣比數刺走美籍劍手，齊闖正賽。梁千雨則於淘汰賽次圈戰至「決一劍」負英籍劍手戴維斯，以14：15飲恨，與隊友蔣翱駿及吳諾弘同樣無緣正賽。

重劍方面，港隊於加拿大舉行的世界盃溫哥華站的資格賽亮相，女重4人從小組賽突圍，陳渭泠及陳海琳更打入淘汰賽次圈，惟兩人分別不敵美國和意大利隊劍手出局；至於世界一姐江旻憓則直入正賽，在64強鬥中國隊的許諾。

同日在法國舉行的大獎賽，香港男子佩劍隊有羅浩天、周頌羲和梁天晴在資格賽次圈止步，與正賽席位擦肩。

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