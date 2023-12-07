英超︱曼城負維拉4戰不勝跌落第4　迪布尼入世冠盃大軍勢當雷霆救兵 (18:15)

曼城賽前3場英超連和車路士、利物浦和熱刺，此役全場亦只有箭頭艾寧夏蘭特上半場先後腳踢頭頂攻門中框，但都被維拉門將達米安馬天尼斯瓦解。維拉此役交出22次攻門7中的一面倒數據，其中維拉中場里安拜尼於74分鐘勁射「省」敵衛魯賓戴亞斯，令皮球改變方向入網，協助球隊取得英超跨季連續14場主場勝仗，並是領隊艾馬利執教生涯14次與敵帥哥迪奧拿交手的首勝。

哥迪奧拿說：「維拉是表現較佳的，值得獲勝和有力爭標。他們踢了一場精彩的比賽，我們只能掙扎，尤其是上半場，下半場雖有改善，但最後傳送和球員走動總是未夠質素。」值得留意的是，曼城此仗有中場洛迪卡斯簡迪停賽，他今季四度缺陣下球隊全敗。艾馬利則說：「我們現在定要相信自己是英超前四球隊。周六迎戰阿仙奴時必須保持穩定演出。」他曾於2018年5月被委任為「兵工廠」領隊，翌年11月被革職。

利物浦藉華基爾雲迪積克及蘇保斯拉爾建功，以兩球淨勝有回巢新帥韋達領軍的錫菲聯。主帥高普回應曼城的頹勢道：「如果有人忽略曼城，便會是足球史上最大的笑話。」另據英國傳媒報道，「紅軍」守將祖爾麥迪比證實前十字韌帶斷裂，勢提早收咧。

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