名宿賽：附名單｜23外國名宿下月20日會師大球場　下周二起售票　奧雲期待與前紅軍隊友合作 (18:20)

主辦機構「美亞綜藝」日前發布的採訪通知，提及有英格蘭隊兩大名宿奧雲及史高斯，帶領費高、麥馬拿文、皮利斯、基拔圖施華、史米沙及貝加訪港，聯同香港名宿及藝人組隊「奧雲大師隊」對「史高斯傳奇隊」較量，今午記者會公布詳情，足總主席霍啟山及會長貝鈞奇都有到場。

大會落實將於明年1月20日下午4時在香港大球場比賽，分為3節各踢30 分鐘，有互射12碼環節。票價分980、680、480及280元，學生及長者票100元，下周二於Cityline、AlipayHK及美團貓眼這3個網上票務平台開售。

出席的海外名宿暫定至少有23位，其餘15人都是英超名將，包括利物浦的科拿、希斯基、路爾斯加西亞、巴路士、杜迪克、卻克蘭、巴比；曼聯的布朗、普波斯基、基利士比、布力摩亞；修咸頓的拿鐵斯和比亞堤，以及軒祖和費士達，人數足夠組成兩隊正選。

記者會上發布了史高斯及奧雲的影片，前者確認下月訪港參賽及期待再次來港；曾先後效力利物浦及曼聯的奧雲，則在片段提及今次期待與科拿、麥馬拿文及希斯基等「紅軍」的「偉大隊友」再次並肩作戰。這名現年44歲的英格蘭前國腳，過去曾多次訪港友賽或出席商業活動，他在片中特別提及最喜歡來港吃叉燒。

至於參賽香港名宿及藝人則有梁能仁、劉榮業、梁帥榮、李健和、顧錦輝、山度士、王福榮、盧均宜；黃日華及林敏驄等。今日記招安排部分組隊抽籤，其中林敏驄和王福榮抽中到「史高斯傳奇隊」，對將與史高斯及費高做隊友感雀躍；至於盧均宜與梁能仁則分配到「奧雲大師隊」。

現時仍效力港超球隊標準流浪的39歲前港腳盧均宜笑言，他應該是今次賽事最年輕的球員之一，又透露其好拍檔林嘉緯都料會參與。他稱出道2003年時曾為港足與當時效力利物浦的奧雲及希斯基等交手，如今將成為隊友，將跟費高等名將較量感期待，「當年是我們球員的偶像，所以很高興能再次交手，最緊要享受賽事。很難得有咁多球星同時來港比賽，尤其近年很少這類比賽，希望藉此再次吸引球迷支持香港足球」，又笑言最重要是找名宿合照留念。

除了這場名宿賽，早前盛傳有美斯在陣的美職球隊國際邁阿密亦會訪港，加上省港盃預計明年1月31及2月7日舉行，以及高級組銀牌決賽預定2月10日大年初一舉行。足總會長貝鈞奇透露新年期間或還有現役的海外「名將」來港踢表演賽，惟詳情有待相關單位公布。

「世界足球傳奇盃2024」資料：

比賽日期：2024年1月20日

地點：香港大球場

賽制：分3節各踢30分鐘，有互射12碼環節

票價：$980、$680、$480、$280（劃位）；學生及長者特惠票$100

售票詳情：12月12日於Cityline、AlipayHK及美團貓眼的網上票務平台開售

「奧雲大師隊」vs.「史高斯傳奇隊」外國名宿陣容（暫定）：

奧雲、史高斯、費高

麥馬拿文、科拿、希斯基、史米沙、貝加、路爾斯加西亞、巴路士、杜迪克、卻克蘭、巴比

皮利斯、基拔圖施華

布朗、普波斯基、基利士比、布力摩亞

拿鐵斯、比亞堤、軒祖、費士達

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