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名宿賽：附名單｜逾20海外名宿下月20日會師大球場　下周二起售票　奧雲期待再與前紅軍隊友合作 (18:20)

奧雲、史高斯及費高等一眾海外知名球星名宿日前落實將於下月20日訪港，聯同香港名宿及藝人組隊在香港大球場參加「世界足球傳奇盃2024」，大會今午（7日）舉行記者會公布詳情，當中票價介乎280至980元，學生及長者特惠票100元，下周二（12日）將於3個網上平台開售。

主辦機構「美亞綜藝」繼日前發布資料提及有英格蘭隊兩大名宿奧雲及史高斯，帶領費高、麥馬拿文、皮利斯、基拔圖施華、史米沙及貝加訪港，聯同香港名宿及藝人組成「奧雲大師隊」對「史高斯傳奇隊」較量，今午記者會公布詳情，香港足總主席霍啟山及會長貝鈞奇都有到場。

世界足球傳奇盃將於明年1月20日下午4時在香港大球場舉行，分3節各踢30分鐘，有互射12碼環節。票價分980、680、480及280元，學生及長者票100元，下周二於Cityline、AlipayHK及美團貓眼這3個網上票務平台開售。

根據最新名單，海外名宿暫定至少有23位，除了上述8名球星，其餘15人都是英超名將，包括利物浦的科拿、希斯基、路爾斯加西亞、巴路士、杜迪克、卻克蘭、巴比；曼聯的布朗、普波斯基、基利士比、布力摩亞；修咸頓的拿鐵斯和比亞堤，以及軒祖和費士達，人數足以組成兩隊正選。

記者會上播放了史高斯及奧雲的影片，前者確認下月參賽及期待再次來港；曾先後效力利物浦及曼聯的奧雲，則提及今次期待與科拿、麥馬拿文及希斯基等「紅軍」的「偉大隊友」再次並肩作戰。這名現年44歲的英格蘭前國腳，過去曾多次訪港友賽或出席商業活動，他在片中特別提及最喜歡來港吃叉燒。

至於參賽香港名宿及藝人則有梁能仁、劉榮業、梁帥榮、李健和、顧錦輝、山度士、王福榮、盧均宜、黃日華及林敏驄等。今日記招安排部分隊抽籤，其中林敏驄和王福榮抽中到「史高斯傳奇隊」，對將與史高斯及費高做隊友感雀躍；至於盧均宜與梁能仁則分配到「奧雲大師隊」。

現時效力港超標準流浪的39歲前港腳盧均宜笑言，他應是今次賽事最年輕球員之一，又透露其好拍檔林嘉緯料會參與。他憶述2003年曾為港足與當時在利物浦的奧雲及希斯基等交手，如今將做隊友面對費高等名將較量感期待，又笑言到時最重要是找名宿合照留念，「當年他們是我們球員的偶像，所以很高興能夠同場，最緊要享受賽事。很難得有咁多球星同時來港，尤其近年很少這類比賽，希望藉此再次吸引球迷支持香港足球」。

除了這場名宿賽，早前盛傳有美斯在陣的美職球隊國際邁阿密亦會訪港，加上預定明年1月31及2月7日踢省港盃兩回合，以及高級組銀牌決賽於2月10日大年初一舉行。足總會長貝鈞奇今透露新年期間或還有海外名將來港踢表演賽，詳情有待相關主辦單位再公布。

「世界足球傳奇盃2024」資料：

比賽日期時間：2024年1月20日下午4時

地點：香港大球場

賽制：分3節各踢30分鐘，有互射12碼環節

票價：$980、$680、$480、$280（劃位）；學生及長者特惠票$100

售票詳情：12月12日於Cityline、AlipayHK及美團貓眼的網上票務平台開售

「奧雲大師隊」vs.「史高斯傳奇隊」外國名宿陣容（暫定）：

奧雲、史高斯、費高

麥馬拿文、科拿、希斯基、史米沙、貝加、路爾斯加西亞、巴路士、杜迪克、卻克蘭、巴比

皮利斯、基拔圖施華

布朗、普波斯基、基利士比、布力摩亞

拿鐵斯、比亞堤、軒祖、費士達

其他報道：名宿訪港︱世界足球傳奇盃下月20日舉行　奧雲史高斯率費高等名宿會師大球場

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