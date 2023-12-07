英超︱曼聯挫車路士　麥湯米尼起孖　偕岩拉伯特力挺坦夏格 (16:29)

曼聯賽前有中堅哈利馬古尼當選英超11月最佳球員，是其生涯首度獲此殊榮。上仗作客紐卡素表現欠佳的一對前鋒拉舒福特及安東尼馬迪爾先列後備。作客的車路士以左閘古古列拿串演右閘以緊盯新星阿歷真度加拿祖。

「紅魔」重返奧脫福球場出擊，甫開賽即展現決心狂攻，全場多達28次射門、9次中龍，首30分鐘完全壓制「藍戰士」，縱隊長般奴費南迪斯於開賽9分鐘主射12碼被車路士門將羅拔山齊士撲出，19分鐘仍憑麥湯米尼於禁區內撞射打開紀錄。藍戰士完半場前有多次反擊良機，最終在45分鐘由高爾彭馬射地波入遠柱扳平1：1。紅魔換邊後續佔優，結果69分鐘麥湯米尼接應加拿祖的傳中頭槌破網，個人梅開二度，協助曼聯主場2：1挫車路士。紅魔賽後15戰27分排第6，以3分落後作客一球負阿士東維拉後跌落第4的曼城。

麥湯米尼踏入半季在英超已入5球，是今季曼聯首席射手，兼刷新其單季聯賽入球新高。對於賽前多間英國傳媒報道指，領隊坦夏格已失更衣室一半球員信任，以及訓練量過重引起球員不滿等，這名曼聯青訓賽後意有所指，稱他今仗表現出色關鍵就是領隊，「他對待這場比賽的方式、大量的輕量訓練，讓我們保持新鮮感」。這26歲蘇格蘭國腳又將勝仗歸功全隊，更點名道：「安東尼（馬菲奧斯）、馬古尼和般奴今晚的表現都是世界級的。今場勝仗是個積極因素，為我們建立信心。」

另一中場蘇夫恩岩拉伯特，則踢出今夏外借來投後表現最佳一仗，賽後力挺主帥，「坦夏格可能是現今最佳領隊之一，非常優秀，我們球員都支持他」。他承認「入魔」初期遇到困難，「因為我沒有參加季前集訓，需時磨合新球隊，而且一開始我受傷了，但實際上沒有這些時間，因為球隊需要我，但我是一名戰士，現在感覺愈來愈好，逐漸適應英超聯賽」。

坦夏格則說，不在乎外界「噪音」，「今場比賽大家可以看到真相，這是一個團隊。當你不在最佳狀態時，你就會被擊敗，因此每場比賽都需要保持最佳狀態及有正確的態度」。他又解釋拉舒福特及馬迪爾後備純粹是輪換一部分。

車路士賽後15戰19分排第10，領隊普捷天奴承認優勝劣敗，但提及上仗險勝白禮頓有60分鐘踢少一人下，加上主場的曼聯有多一日時間休息，承認球隊體能及活力上都不及對手。

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