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美職︱美斯獲《時代》選為年度最佳運動員　被讚令美國「變成足球國家」 (18:23)

效力美職球隊國際邁阿密的美斯，獲美國《時代》雜誌選為今年度最佳運動員，並被稱讚今夏赴美發展後，令「花旗國」變成「足球國家」。這名36歲的阿根廷球王受訪時透露今夏離開巴黎聖日耳門（PSG）後，首選回巢巴塞隆拿，亦曾考慮沙特阿拉伯聯賽，卻最終以家庭為由，選擇到美國生活。

美斯一年前帶領阿根廷隊在卡塔爾奪得世界盃冠軍，今夏卻與PSG不歡而散，其後改投國際邁阿密交出上陣14次入11球的佳績，因傷無緣領軍後上打入美職季後賽，卻最終仍無阻他早前八奪金球獎。《時代》雜誌對美斯高度評價，「他投入美職，將看似不可能的事情變成事實，也將美國變成足球國家」。該雜誌又指，美斯赴美帶動比賽入座率，門票、商品銷售量和收視率均飆升，又補充謂其「地標」戰當日，取得美職獨家轉播權的Apple TV的訂閱數激增11萬，較之前一日暴升17倍。

美斯受訪時不諱言，離開PSG後最想返回巴塞隆拿，但因對方財務問題未能如願，其間也曾考慮大灑金錢招攬球星的沙特聯，坦承該聯賽和美職都令他感興趣，但最終落戶後者，理由是他相信美國的生活更適合其家人。另外，美斯的昔日巴塞同齡隊友蘇亞雷斯，日前已完成巴甲球會甘美奧的告別戰，盛傳將約滿回復自由身的這名36歲烏拉圭隊射手，有望簽約國際邁阿密，與3名巴塞前隊友美斯、布斯基斯及佐迪艾巴故劍重逢。

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