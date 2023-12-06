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英超︱曼聯就失軍心報道禁4傳媒採賽前記招　坦夏格稱球隊仍團結　曼市晚報籲應尋問題根源 (16:23)

曼聯領隊坦夏格被指失去更衣室一半球員信任後，昨在英超主場對車路士的賽前記者會，「紅魔」禁止相關報道的4間傳媒記者到場採訪。對於坦夏格仍強調目前與球員是團結一致，被禁出席的《曼徹斯特晚報》事後撰文，表示報道所有內容都經過核實來源，「我們建議曼聯應更近距離去尋找問題根源，而非射殺信差」。

被曼聯禁止出席賽前記招的4間英國傳媒，包括《ESPN》、《天空體育》、《曼徹斯特晚報》及《鏡報》，理由是「沒有事先聯繫球會，讓我們有機會回應評論、質疑或了解情况，就發布了這樣的故事」。對此坦夏格在記者會解釋：「他們應該先來找我們，而不是在我們背後寫文章，這是不正確的。我們（和傳媒）關係很好，如果他們事先聯絡我們，我們可以就此展開討論」。

坦夏格表示，相信他與球員們是團結一致，「大家可以看到，對賓福特、般尼和富咸的比賽，球隊都踢出特點、展現堅定決心和韌性，證明我們團結一致，否則無法踢出這樣悅目的足球。我會聽取球員的想法，並給予表達機會，也許有一、兩名球員和我說過一些意見，但總括大多數球員都想踢出這種積極主動、有活力且勇敢的足球。你們亦可從對愛華頓和加拉塔沙雷的比賽，看到球員們支持這樣的理念，我們真的是在進步，否則就不會有（阿歷真度加拿祖）那個入球（倒掛）」。對於前鋒安東尼馬迪爾上仗對紐卡素時，疑在場上做出手勢與坦夏格隔空對罵，以及拉舒福特表現低迷，坦夏格拒絕指責任何球員，「每段旅程都會有艱難時刻，不能因為有一場比賽表現，就說是球會文化有問題。這是世上最大球會之一，總會得到很多關注，如沒取得理想成績，或沒發揮應有水準，就會受到批評，我們必須團結面對」。

不過，《曼徹斯特晚報》事後撰文，表示他們的報道不會輕率發表、所有內容都經過核實來源，如實地報道所見所聞，又指曼徹斯特晚報起初跟進曼聯新聞時，球會名稱仍叫Newton Heath L&YR FC，「曼聯是曼徹斯特市生活的一部分，我們不能忽視所知道正在發生的事情，這符合球迷以至球會的利益。我們不喜歡看到曼聯陷入危機，因為準確報道而被排斥是錯誤的，我們的角色是關心朋友，建議曼聯應更近距離尋找問題根源，而非射殺發放信息的信差」。該報主編Samuel Luckhurst也稱，被禁參加曼聯賽前記者會，「實際上是對球迷的蔑視，因為我們是代表球迷發問的」。《鏡報》事後報道亦稱，既然坦夏格稱球隊沒有問題，為何仍要禁止傳媒出席記招。

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