英超︱賴斯絕殺助阿仙奴險勝4：3　近40年首征盧頓凱旋　拉耶兩度犯錯阿迪達拒責難 (17:40)

阿仙奴賽前挾英超和歐聯共五連捷強勢，造訪聯賽僅獲兩勝的護級球隊盧頓被看高一線，卻最終經歷驚濤駭浪。阿仙奴憑加比爾馬天尼利及加比爾捷西斯在20分鐘和完半場前建功，卻在25和49分鐘被盧頓的奧舒奧及伊利查艾迪巴約兩度扳平，而後者所入一球與門將大衛拉耶出迎時間欠佳被對手頂入有莫大關係。

57分鐘，今夏由賓福特「入廠」的拉耶又犯錯，未能封阻敵軍中場巴克里的窄位射門，讓皮球在脇下漏入，使「兵工廠」落後2：3，惟隊友夏維斯於3分鐘後追和3：3。及至補時6分鐘，兵工廠隊長馬田奧迪加特交高波予中場拍檔迪格蘭賴斯頂入，這名今夏以1.05億鎊（約10.6億港元）由韋斯咸轉會的24歲英格蘭國腳，繼9月初英超主場挫曼聯後，再次在補時階段建功，並助球隊今場險勝4：3，繼1984年1月中後首次作客盧頓獲勝。

賴斯結束各項賽事9仗入球荒後說：「盧頓的表現屬頂級，他們在英超不應被忽視。我能在完場前最後一刻建功和奠定勝局，確是一種榮耀。」主帥阿迪達亦說：「這是一個不可思議的晚上。我須向盧頓的表現致敬，他們的表現令我們疲於奔命。」他又為拉耶兩番出錯護航，「我們須以團隊方式一起做好防守。這仗失球的原因不止一個，所以不用探究誰需負責」。

然而，有球迷賽後留言指拉耶就是「阿仙奴的奧拿拿（曼聯門將）」，另有建議阿迪達應用回上季表現出色的蘭斯達爾把關。此外，阿迪達因在賴斯建功後忘形慶祝下進入球場，結果換來一面黃牌，並因累積3黃，下周日凌晨作客阿士東維拉需停賽一場。同日另一仗狼隊藉韓國隊前鋒黃喜燦在42分鐘取得今季第8個英超入球，主場以1：0挫般尼，終止兩連敗。

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