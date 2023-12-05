明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

乒乓︱港乒混合團體世盃次日連負　小組3戰皆北出局 (20:45)

國際乒聯（ITTF）混合團體世界盃今日（5日）假中國成都續演，香港隊繼首日僅負波多黎各隊，次日面對中國和瑞典隊再接連告負，在第1組3戰皆北排包尾，無緣晉級。

一連7日的國際乒聯混合團體世界盃昨開鑼，港隊派出4男（黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒、陳顥樺）、4女（杜凱琹、李皓晴、朱成竹、吳詠琳）出戰，但於首日分組賽以7：8僅負波多黎各隊出師不利。

港隊今日在次仗面對東道主中國隊，杜凱琹／何鈞傑以直落3局負王楚欽／孫穎莎，緊接上陣的朱成竹及黃鎮廷，在單打均未能從陳夢和樊振東的手中拿下一局，港隊終以0：8告負。

港隊同日轉戰瑞典隊，以李皓晴頂替朱成竹出戰女單，惟港隊仍以0：8落敗，在第1組3戰全敗，敬陪末席出局。

賽事以新賽制舉行，每支球隊由3至4名男女球員組成，每場比賽為15局8勝制，比賽順序按照混雙、女單、男單、男／女子雙打、女／男子雙打進行，其中每盤比賽需要打滿3局，先累計獲得8個勝局的球隊即贏得比賽，已經參加混雙的球員不可參加接下來的單打比賽。最後兩場雙打比賽的順序按賽前的排名，由排名較低的隊伍的隊長決定先進行男雙或女雙。

其他報道：英超︱《天空體育》指坦夏格失半數魔兵支持 傳紐卡素欲簽迪基亞頂替長期傷兵普比

其他報道：網球︱ATP香港網球公開賽暌違21年再演　羅比夫領銜施歷等星將參戰

其他報道：名宿訪港︱世界足球傳奇盃下月20日舉行　奧雲史高斯率費高等13名宿會師大球場

其他報道：NBA︱新星哈利布頓首獻三雙 領溜馬淘汰塞爾特人闖季中賽4強

相關字詞﹕體育 編輯推介 乒乓球 混合團體世界盃 國際乒聯 杜凱琹 李皓晴 朱成竹 吳詠琳 黃鎮廷 何鈞傑 林兆恒 陳顥樺

上 / 下一篇新聞