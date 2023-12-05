乒乓︱港乒混合團體世盃次日連負　小組3戰皆北出局 (20:45)

一連7日的國際乒聯混合團體世界盃昨開鑼，港隊派出4男（黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒、陳顥樺）、4女（杜凱琹、李皓晴、朱成竹、吳詠琳）出戰，但於首日分組賽以7：8僅負波多黎各隊出師不利。

港隊今日在次仗面對東道主中國隊，杜凱琹／何鈞傑以直落3局負王楚欽／孫穎莎，緊接上陣的朱成竹及黃鎮廷，在單打均未能從陳夢和樊振東的手中拿下一局，港隊終以0：8告負。

港隊同日轉戰瑞典隊，以李皓晴頂替朱成竹出戰女單，惟港隊仍以0：8落敗，在第1組3戰全敗，敬陪末席出局。

賽事以新賽制舉行，每支球隊由3至4名男女球員組成，每場比賽為15局8勝制，比賽順序按照混雙、女單、男單、男／女子雙打、女／男子雙打進行，其中每盤比賽需要打滿3局，先累計獲得8個勝局的球隊即贏得比賽，已經參加混雙的球員不可參加接下來的單打比賽。最後兩場雙打比賽的順序按賽前的排名，由排名較低的隊伍的隊長決定先進行男雙或女雙。

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