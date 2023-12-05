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英超︱《天空體育》指坦夏格失半數魔兵支持　傳紐卡素欲簽迪基亞頂替長期傷兵普比 (19:09)

英國《天空體育》報道，曼聯上仗英超作客不敵紐卡素，吞下今季各項賽事第10場敗仗後，領隊坦夏格在更衣室內已失去一半球員的支持，帥位勢危。

天空體育首席記者Kaveh Solhekol收到來自「紅魔」球員的獨家消息，稱約有50%球員已不信任坦夏格，原因包括不滿季前及恆常訓練強度過大，訓練跑動過多亦不明所以。此外，曾有些資深球員向坦夏格反映意見，包括指出球隊問題、分享過去在其他大球會效力的經歷，他們認為主帥應該「親民一些」，還有將查頓辛祖逐出一隊的處理方式過於嚴苛，但這名53歲荷蘭籍教頭未有就球員意見採取行動，被指剛愎自用。

不過，曾效力車路士及曼聯的雷恩中場尼曼查馬迪，近日受訪時則提及，他效力紅魔5季時，幾乎每日都有隊友操練遲到，更點名保羅普巴及查頓辛祖屬遲到「慣犯」。

另外，紐卡素門將尼克普比上仗對曼聯肩膊甩骹，證實要養傷4至5個月後，據報紐卡素有意下月冬季轉會窗重開時，簽入現自由身的前曼聯門將迪基亞，在阿仙奴失去正選的蘭斯達爾亦是考慮人選。

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