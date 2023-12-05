網球︱ATP香港網球公開賽暌違21年再演　羅比夫領銜施歷等星將參戰 (18:06)

繼早前率先公布的黃澤林、商竣程和麥當奴外，賽會在記者會宣布4名世界級好手將加入戰團，包括世界排名第5的俄籍星將羅比夫、第15的俄將卡查洛夫、第16的美籍好手堤亞科、以及2014年美網冠軍的克羅地亞籍球星施歷。香港網球公開賽是新一季ATP巡迴賽首周賽事之一，加上澳洲網球公開賽將於來年1月14日揭起戰幔，不少頂尖球手將視本賽事為備戰今年首項大滿貫賽事的熱身賽。

近月在ATP挑戰賽屢創佳績的黃澤林，將以外卡球手身分角逐香港網球公開賽，這也是其生涯首次亮相ATP級別賽事的主賽圈。這名19歲港將今日越洋接受傳媒訪問時表示：「很期待於主場挑戰一班頂尖好手，我最近打好多ATP挑戰賽，但從未試過打ATP 250級別的賽事，對此感到既興奮又期待，希望球迷入場為我打氣。不過，我不會因此感到壓力，因為網球員每星期都有比賽。」

黃澤林去年底在表演賽性質的香港網球挑戰賽亮相，有機會跟世界級球手較量。去年底世界排名仍在1000名以外的黃澤林，早前在ATP挑戰賽深圳站及阿德萊德站接連殺入決賽，並於上周的四日巿巿站打入4強，現時排名已飆升到252位。

黃澤林不諱言自己一年來進步良多，已超額完成季前定下殺入世界頭300的目標，而關鍵在於杭州亞運第3圈面對東道主好手吳易昺，勇救5個賽點並上演驚天逆轉，打入8強，為他增添信心，「我和教練團隊每日都朝着目標進發，最難忘的是亞運對吳易昺的賽事，我自此好像開了竅，更加相信自己有能力達到那個水平」。黃澤林將回港打一場表演賽，再回西班牙的拿度網球學校練習，好好備戰月底的香港網球公開賽。

香港網球公開賽門票可在快達票官網網上購買，票價由港幣240元到1460元不等。在賽事期間，賽會將對外免費開放1、2號球場的所有賽事，以及本月31日起的所有資格賽。

中國香港網球總會主席莫君逸表示，賽事門票售情理想，首階段放出一半的門票已售罄，待今日的記者會後再發售餘下的一半門票，他又稱在澳網前後及每年9月都是「ATP巡迴賽在亞洲其中一個最佳檔期」。

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