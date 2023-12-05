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NBA︱新星哈利布頓首獻三雙　領溜馬淘汰塞爾特人闖季中賽4強 (15:55)

印第安那溜馬在首屆NBA季中錦標賽延續神奇之旅，今（5日）於8強有新星哈利布頓取得職業生涯首個「三雙」，全隊7人得分上雙下，在主場以122：112淘汰常規賽東岸一哥的波士頓塞爾特人，率先殺入4強。

溜馬雖在今屆常規賽整體成績不算突出，但在首屆舉辦的季中賽卻表現強勢，於東岸A組以4戰全勝姿態首名出線後，今於8強遇上C組榜首兼常規賽東岸一哥的塞爾特人，雖然半場落後7分，但第3節起發力，其中全場貢獻26分、10個籃板及13次助攻的23歲控衛哈利布頓，在此節獨取12分，領銜在進入末節前反超比數，最終球隊在包括他在內7人得分達雙位數下，以122：112力克「綠軍」，率先殺入4強，將鬥密爾沃基公鹿及紐約人的勝方。

哈利布頓是役獲主場球迷大呼最有價值球員簡稱的「MVP」，賽後他笑言很高興獲球迷肯定，並重提季初於常規賽曾大敗予塞爾特人51分的恥辱一戰，「該仗無疑是對己隊的一大打擊，這次能復仇也證明了我們應有的實力並非如此」。

西岸方面，新奧爾良塘鵝有6將得分上雙，包括攻入全場並列最高30分的主力前鋒恩格林，終助球隊作客以127：117力克有沙邦尼斯貢獻「三雙」的薩克拉門托帝王，4強對手將是洛杉磯湖人及鳳凰城太陽的勝方。

值得一提的是，季中賽由4強起將移師賭城拉斯維加斯的中立場續戰，兩場大戰會於香港時間周五早上舉行，決賽則於下周日早上9時半展開。

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