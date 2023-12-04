英超︱利物浦4：3挫富咸升次席　高普認贏在4個世界波　10人車路士氣走白禮頓 (20:05)

利物浦右閘阿歷山大阿諾特在20分鐘主射罰球中楣底後，皮球反彈中富咸門將賓特尼奴背部入網，但4分鐘後被富咸的哈利威爾遜扳平。38分鐘，「紅軍」中場阿歷斯麥亞里士打勁射死角破網，卻在完半場前被富咸球員堅尼迪迪追和，其隊友卜比列特更在80分鐘建功反超前。87分鐘，紅軍前鋒穆罕默德沙拿助攻日本隊中場遠藤航怒射破網，取得加盟後的英超「開齋」入球，助球隊追平3：3。僅1分鐘後，阿諾特以一記割草式入球，為紅軍鎖定4：3勝局。

紅軍領隊高普說：「我認為賽前沒多少人能預料，這是一場令人沒齒難忘的比賽。富咸是值得稱讚的。我們射入4個世界波，最終獲勝是帶點運氣。」惟高普料於69分鐘因膝傷退下火線的守將祖爾麥迪比，將須養傷一段時間。

同日車路士雖於上半場末段有擔任隊長的干拿加歷查「兩黃一紅」被逐，卻仍憑安素費南迪斯梅開二度及高維爾的入球，主場以3：2力挫白禮頓，賽後以19分名列第10，落後第8位白禮頓3分。

英超周三凌晨「開快車」先上演兩場，頭場是狼隊主場對般尼，尾場阿仙奴作客盧頓，「兵工廠」若凱旋，便可將領前利物浦的優勢增至5分，但上場聯賽挫狼隊期間傷出的後衛富安健洋上陣成疑。

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