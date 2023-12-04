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學界足球｜男拔萃3球大勝香港國際學校　重奪港九區D1男甲冠軍 (19:15)

港九區第一組（D1）學界足球賽今午（4日）在石硤尾公園上演男甲（A Grade）決賽，坐擁3名港超兵的拔萃男書院以3：0挫香港國際學校，重奪失落一屆的冠軍。此戰貢獻傳射的隊長陳丞臻稱，球隊上下經歷去年失落冠軍後爭勝心大增，下一步將劍指明年2月底展開的學界精英賽錦標。

男拔萃去季D1男甲及精英賽均互射12碼不敵聖若瑟書院屈居亞軍，今屆捲土重來展現強者本色，賽前6戰怒轟42球，包括分組賽以15：0狂數九龍華仁書院，以及4強以5：2大勝聖若瑟報卻敗仇。他們此戰分別有標準流浪中場趙正宇、晉峰鋒將黃韜霖，以及理文後衛詹皓臻共3名港超小將坐鎮。至於效力港會的亞運港將周子謙，本季學界賽事雖未為男拔萃披甲，但此戰仍身處現場為學校擔任直播評述員。

惟面對身形佔優的香港國際學校早段受壓；至18分鐘才由黃韜霖接應隊長陳丞臻右路傳中撞射破網先開紀錄。香港國際及後亦有扳平機會，但Hugo Sundberg禁區內無人看管下起腳高出失機，男拔萃半場1球領先。

男拔萃下半場得勢不饒人，狂攻一輪後，於55分鐘終由趙正宇禁區頂勁射中柱彈入拉開優勢。陳丞臻在末段射入半單刀，為男拔萃錦上添花，鎖定3：0勝局，繼2019／20學年再奪冠。 

本仗傳射居功的陳丞臻賽後說，球隊經歷上屆失冠後爭勝心提升，是這次奪冠關鍵，「態度比去季不同，練波態度積極不少；這冠軍的意義是為師兄取回去季所失落的」。效力流浪青年軍的他又明言，精英賽續以封王為目標。

至於男拔萃中堅詹皓臻本季除了獲理文提拔至一隊，今夏更曾赴西甲球會馬德里體育會青年軍受訓兩周。他表示這些鍛鍊讓他心態成長，從而協助球隊爭勝，「以前很怕傳錯、扭失波，現在沒那麼怕犯錯，勇於嘗試不同的東西」。

男拔萃主教練馮凱文則透露，去年失落冠軍後曾與球員檢討，明白作為強隊也不能鬆懈，故季前針對戰術細節加強訓練，用球能力提升不少，「近兩仗由門將開始組織，其實練了很久，中間過程都痛苦，球員們不時被我訓話做得不好，到比賽總算做到要求」。他認為此戰對香港國際及4強鬥聖若瑟雖同樣大勝，但賽果不反映雙方真正差距，並指出精英賽陣容需視乎陣中3至4名中六生的參賽意願，而周子謙屆時會否歸隊，要根據其課業及球會狀况決定。

至於同日在蒲崗村道公園上演的季軍戰，上屆D1男甲、精英賽雙料冠軍聖若瑟以4：1輕取英華書院。港九區D1除了4強隊伍外，在兩組分組賽戰績較佳的第3名球隊西島中學，同樣能獲得精英賽入場券。

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