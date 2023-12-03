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英超︱曼聯隔近102年首碰紐卡素三連敗　坦夏格認找拉舒福特「照肺」　愛華頓被扣10分後首捷　 (18:40)

曼聯今晨（3日）作客以0：1負紐卡素，英超三連勝斷纜外，更相隔近102年首度連續3次與對方交手吞敗。面對今季第6次落敗，曼聯領隊坦夏格強調會與球隊檢討，並透露也將找此役被換走的前鋒拉舒福特「照肺」。「喜鵲」第7次主場報捷後14戰得26分，以兩分反壓「紅魔」升上第5。

在歐聯分組賽出線被動的紐卡素及曼聯，此役人腳均天殘地缺，分別有11和8名球員缺陣，惟「喜鵲」踢來具朝氣，全場22次攻門遠勝8次的「紅魔」，更藉右閘捷比亞在55分鐘傳地波予翼鋒安東尼哥頓打開紀錄。曼聯主帥坦夏格6分鐘後變陣，以鋒將海倫及安東尼馬菲奧斯入替安東尼馬迪爾和拉舒福特。86分鐘，紐卡素門將尼克普比因肩膀脫骹退下火線，由杜巴夫卡入替把關，兩分鐘後安東尼馬菲奧斯攻門，卻因閃避不及的曼聯隊友守將哈利馬古尼，於越位位置將皮球撞入網「食詐糊」，而球隊終以1球敗走，自1922年1月14日以來，首次與紐卡素交鋒三連敗。

坦夏格說：「紐卡素值得全取3分。己隊上半場是艱難的，但下半場的改善令人欣慰，尤其是末段。我定會與球員一起檢討。我們其實是有入球機會的。」他又回應上周中歐聯停賽、此仗復出掛帥的拉舒福特的情况道：「我定會與他對話，但不會在傳媒面前。他一定可以重拾狀態。隊內所有人都支持他。」拉舒福特今季英超正選上陣13次只入兩球，而第2球是於上輪在隊長般奴費南迪斯讓射12碼下取得。

安東尼哥頓今夏由愛華頓轉會紐卡素，至今斬獲6個英超入球，賽後獲領隊艾迪賀維稱讚道：「他今季一直有高水平演出，那些入球可令他成為頭條，有利將來入選英格蘭隊。」愛華頓同日憑中場杜韋麥尼爾在67分鐘攻入個人「開齋波」，作客以1：0險勝諾定咸森林，取得因財政違規被扣10分後聯賽兩戰首勝。「拖肥」賽後得7分升上尾三，與尾二的般尼同分。般尼取得今季聯賽首場主場勝仗，以5：0大勝賽後續以5分包尾的客軍錫菲聯，盧頓則作客以1：3不敵賓福特後以9分排尾四。

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