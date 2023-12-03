港超︱北區主場首擊獲1377球迷助威　末段掀高潮惜負傑志 (19:18)

根據足總季初編排賽程，北區原定於10月28日上演主場首戰對冠忠南區；惟經修訂後改為11月12日鬥大埔；及後再三延至今午在主場處子戰。北區足球會主席朱浩賢為此解釋時，稱因更衣室等設施需翻新，以符合港超賽事要求所致。他賽前與香港足總主席霍啟山等主持開球禮，提到希望以精彩的賽事吸引區內居民，以至深圳、大灣區民眾來港觀戰。

北區此戰有曾任傑志助教的主教練梁志榮倒戈，惟開賽12分鐘即被敵軍的費蘭度以一記割草式罰球打開紀錄。該名港足翼鋒4分鐘後再交出助攻，造就烏茲別克國腳前鋒迪美路夫入楔頭槌頂入，第2次為「藍鳥」上陣便開齋；他建功後激動得把皮球「省」向場邊記者，被球證警告。

處於劣勢的北區，26分鐘憑後衛韋法頓禁區內被陳晉一推跌，經球證翻看視像裁判（VAR）獲判12碼，惟巴西籍外援肯迪操刀被傑志門將王振鵬擋出；44分鐘更有門將林駿杰大腳解圍失誤，皮球省中對手中場米基爾彈入空門，半場落後3球。

兩軍換邊後戰况膠着，今季聯賽首擔正的傑志隊長黃洋，71分鐘在一次攔截中疑傷及左膝，需由擔架抬離場並退下火線。以為戰局已定之際，北區卻在末段上演「反高潮」，83分鐘先有隊長林樂勤快射破蛋，3分鐘後再由後備入替的前鋒馬圖斯在角球混戰中撞入，終僅以2：3惜敗。傑志7戰16分續居次席，落後榜首理文3分。

北區被打破聯賽不敗身後，以2勝1和1負暫居第7。主帥梁志榮表示，球隊上半場以防守為主，但因早段不夠集中致落後，惟下半場變陣後踢回士氣，對主場球迷有交代，「始終質素所限，對手有資源，有國腳級外援；惟尾段連追兩球，證明球員們從沒放棄」。

至於連續兩場取得進帳的林樂勤，稱在傑志般的大球會身上取得入球能培養信心，盼港足主帥安達臣看見其好表現，「港足初選名單依然沒有份，希望他能留意一下我」。

其他報道：足總盃︱流浪3：4僅負10人理文無緣4強 教練團賽後拒受訪 伊巴謙入倒掛金球