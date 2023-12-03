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歐國盃︱2024歐國盃分組出爐　衛冕意大利抽下籤　B組遇西班牙克羅地亞 (17:30)

2024年歐洲國家盃今晨（3日）完成決賽周分組抽籤，其中衛冕的意大利隊抽得下籤，與西班牙、克羅地亞及阿爾巴尼亞隊同處死亡B組。不過，意軍主帥史巴列堤雖承認強敵在前，但「必須記住我們是意大利隊」，強調無論形勢如何都只有爭冠這一目標。

意大利隊在今屆歐國外表現不穩，最終僅於C組驚險力壓烏克蘭隊以次名出線，避免如過去兩屆世界盃外圍賽般轉戰附加賽後出局厄運。不過，意軍因外圍賽成績較差，在抽籤只能位列第4檔次，結果被編入B組，與3屆盟主西班牙隊、上屆世界盃季軍克羅地亞隊，以及在外圍賽力壓捷克及波蘭隊首名出線的阿爾巴尼亞隊相遇。

史巴列堤表示：「我們確實可在外圍賽做得更好，避免這情况出現。即使我們是第4檔次身分，但必須記住我們是意大利隊，無論形勢如何，目標都是冠軍。」他又強調現時距離決賽周仍有逾半年，不論自身或對手都有不少調整空間，「即管拭目以待」。

上屆亞軍英格蘭隊則抽得好籤，在C組的對手分別是丹麥、斯洛文尼亞及塞爾維亞隊，「三獅」主帥修夫基則強調不容任何輕敵，並重提2016年世盃外圍賽0：0言和斯洛文尼亞的賽事，透露自己一直記住這場帶來的警剔，「那是我帶領英軍首場，若非祖赫特的關鍵撲球，我們便輸掉該仗了，這告訴我面對任何對手，心態必須一致」。

今屆尚餘3個席位須在明年3月底舉行的附加賽決出，並將被編入D、E、F組（見表）。

2024歐洲國家盃分組形勢

A組：德國*、蘇格蘭、匈牙利、瑞士

B組：西班牙、克羅地亞、意大利、阿爾巴尼亞

C組：斯洛文尼亞、丹麥、塞爾維亞、英格蘭

D組：附加賽A組勝方（波蘭/威爾斯/芬蘭/愛沙尼亞）、荷蘭、奧地利、法國

E組：比利時、斯洛伐克、羅馬尼亞、附加賽B組勝方（以色列/波斯尼亞/烏克蘭/冰島）

F組：土耳其、附加賽C組勝方（格魯吉亞/希臘/哈薩克/盧森堡）、葡萄牙、捷克

註：*為主辦國；決賽周於香港時間2024年6月15日凌晨展開，決賽於2024年7月15日凌晨舉行

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