壁球︱港壁賽首移師西九戲曲中心　蘇曼達4強淘汰世界一姐舒雅賓妮闖決賽 (21:57)

蘇曼達在女子組4強面對舒雅賓妮，為今年英國公開賽4強的翻版，當時舒雅賓妮以3：2反勝。不過，蘇曼達今場甫開賽即打得進取，多次搶攻得手下連贏3局11：8、11：4、11：3，繼2016年後再闖香港公開賽決賽。這名世界排名第5的美籍好手，直言期望挑戰由埃及籍球員壟斷的前3之列，「很多人對上舒雅賓妮，都會留在後場猜她會怎打，但我的策略是一開始就採取主動，不斷進攻，我相信自己有能力取勝」。

蘇曼達晉級後，將於明晚6時的決賽鬥衛冕的埃及星將夏瑪妮爭冠，後者在4強以3：0輕取比利時隊的姬莉絲。提到壁球在2028年洛杉磯奧運「入奧」，蘇曼達直言意義重大，並會爭取在家鄉出戰奧運，「我原本只想多打2、3年，但壁球成奧運項目後，我就有一個『5年退役計劃』。希望奧運會令更多人關注壁球，有更多資源推動此項目發展」。

男子組方面，埃及籍世界一哥費華域以直落3局挫同胞化亞素，繼2017及18年後，生涯第3次打入香港公開賽決賽，與保高爾爭冠。後者在4強以3：1力克四屆冠軍蘇奧巴治。

值得一提的是，今屆賽事4強起移師戲曲中心文化廣場上演，一班球手大讚球場及氣氛一流。蘇曼達表示，「氣氛愈好，我的表現就會愈好，慶幸我有機會在這個球場多打一天，我的目標不只是入決賽，而是冠軍」，至於世界一哥費華域則認為能將玻璃場移師海旁是好事。賽事門票全數售罄，多名觀眾認為氣氛不錯，惟小球迷Adian則認為戲曲中心文化廣場的位置較壁球中心不便。

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