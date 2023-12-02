名宿訪港︱法國前國腳安歷卡今明亮相港澳　出席PSG分校開幕儀式　與學童球迷交流 (20:35)

現年44歲的安歷卡在職業生涯效力過12間球會，包括阿仙奴、利物浦、曼城及車路士等英超勁旅，在「兵工廠」及「藍戰士」贏過兩次英超冠軍，之後效力過中超上海申花及印度孟買城，2015年掛靴。這名PSG青訓出身的法國前國腳射手，退役後出任PSG球會大使，今次一連兩日分別到香港及澳門出席PSG學院港澳分校開幕儀式及活動，今午先在荃灣一商場內的小型足球訓練場與學童交流及跟球迷見面。

PSG香港分校於今夏開業，目前已跟5間機構或學校合作，為3至17歲學童設立全年常規的足球培訓課程，包括南華體育會、宣道國際學校、香港墨爾文國際學校、新加坡國際學校（香港）及愉景灣國際學校，並本月將舉辦兒童冬季足球訓練營。

PSG品牌發展部總監娜蒂亞本莫克塔爾表示，「安歷卡在PSG的經歷，由青年隊到職業球隊轉變，使他成為強調球會培訓重要性和質量的理想代表。安歷卡同時與中國球隊有密切聯系，以及對亞洲抱有獨特感情，自然支持PSG在香港和澳門開辦足球分校」。

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