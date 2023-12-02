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足總盃︱流浪3：4僅負10人理文無緣4強　教練團賽後拒受訪　伊巴謙入倒掛金球 (18:30)

香港足總盃8強今午（2日）在旺角大球場開賽即上演入球大戰，全場共判3球12碼下，最終10人應戰的理文以4：3險勝標準流浪，率先晉身4強，將鬥冠忠南區對深水埗之勝方。

流浪日前宣布主教練王家中升任技術總監後，今仗只在看台觀賽，9月底踢「告別戰」的38歲後衛基藍馬則再度「復出」先列後備。理文10月在港超以4：2擊敗流浪，今仗開局有好開始，翼鋒艾華頓18分鐘被夾擊時遭林衍廷踢跌博得12碼，保連奴操刀破網。這名巴西籍前鋒3分鐘後乘流浪門將梁興傑撲出傳中不遠，在門前補頂梅開二度，加上助攻予基華尼頓近頂再入一球，在27分鐘遙遙領先3：0。

流浪於34分鐘追回一球，理文中堅荷西安祖禁區犯手球輸12碼，神田夢實主射中鵠，不過這名日籍鋒將完半場前再主射隊友劉智樂博得的極刑卻高出，未能拉近比數。換邊後55分鐘，流浪後衛朴鍾範頭槌擺烏龍再失一球，惟前鋒伊巴謙於69及82分鐘梅開二度，包括第二球入倒掛世界波，追近比數只差一球。理文中場迪高81分鐘踩中林衍廷腳部，經視像裁判（VAR）審視出示紅牌驅逐離場，但神田夢實補時罰球中楣，流浪最終3：4不敵尾段10人應戰的理文。

早前批評流浪陣中港腳表現不滯的總監李輝立，今仗坐在看台未有到場邊後備席，教練團賽後稱收到指示「封口」而拒絕受訪。李輝立離場時除了稱「現時無主教練，由教練團共同負責」，着有問題可向球會傳媒主任查詢，對今場賽果則說：「會問球員點解會咁先，場場都係咁，你們眼晴雪亮睇到哂，邊個唔想贏？但問題12碼又唔入」。

伊巴謙承認比賽初段欠集中接連失球，但認為球隊下半場表現比對手好。倒掛入波的他笑言，有受曼聯小將阿歷真度加拿祖早前倒掛金球啟發，「我看見皮球來到時就想起哪球，所以也嘗試倒掛，很高興能入球」。中場林衍廷稱對手外援有能力，把握到球隊一、兩次失誤就轉化成入球，反觀他們做不到，成雙方分野。而今仗未列大軍名單的韓籍後衛馬相訓，有傳將會離隊。

理文主教練曾昭達承認後防連番犯錯導致失球，麾下在下半場領先2球也踢得有點急進，亦讚對手發揮佳，令戰况「未能在掌握之中」。至於中堅列斯奧未列大軍兼要持拐杖觀戰，曾昭達透露這名40歲老將預計要養傷至明年初。

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