游泳︱何詩蓓美國公開賽包辦雙金　100蛙破塵封7年港績奪巴黎奧運A標 (15:55)

何詩蓓於10月底完成游泳世界盃3站，共奪6金2銀1銅佳績，小休一個月後於美國公開賽再度出擊，她在次日賽事一日雙賽，更於400米自由泳後上摘銅。這名港隊星將在第3日賽事再度登場，她在主項200米自由泳A組決賽盡展強勢，在半程已取得逾1秒優勢，最終游出1分54.20秒首名觸池，以2.09秒優勢力壓莉迪姬封后，成為首位贏得美國泳賽金牌的香港泳將。

何詩蓓短休不足半小時，即轉戰100米蛙泳A組決賽，並以1分06.05秒再度奪金，以1.64秒優勢刷新江忞懿在2016年寫下的港績（1分07.69秒），同時達巴黎奧運A標。

何詩蓓在賽後表示，自己剛完成高原訓練，抱寓賽於操的心態參加美國公開賽，並對取得如此佳績感驚喜，「這（200自決賽成績）對我是個不錯的時間，希望這代表我快能游出個人最佳。我喜歡比賽，因為我覺得這是最好的訓練，你能透過實戰知道自己有甚麼需要改善，並就此繼續努力，希望能在巴黎交出最好表現」。

在美國公開賽贏得2金1銅的何詩蓓，明晨將轉戰100米自由泳，再爭佳績。

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