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英超︱曼聯作客紐卡素求反底　奧拿拿再犯錯受口誅筆伐　傳擔心失正選考慮棄戰非洲盃 (18:28)

曼聯及紐卡素在周中歐聯作客均失分陷出局邊緣，下周日（3日）凌晨返回英超對碰求反底。「紅魔」作客聖占士公園對「喜鵲」，再次嚴重犯錯的門將奧拿拿成為賽前焦點，被各界討論應否續由他正選把關。據報這名喀麥隆國腳為球會位置而戰，正考慮是否棄戰明年1月中舉行的非洲國家盃。

紐卡素vs.曼聯 now611/621台 周日深夜04：00直播

曼聯在歐聯兩次領先兩球下，因門將奧拿拿兩度犯錯失守，作客被加拉塔沙雷逼和3：3；紐卡素則在補時8分鐘輸12碼，作客被巴黎聖日耳門（PSG）扳平1：1，令兩隊英超在出線機會陷被動。紐卡素近年5次對曼聯2勝2和1負，往績略佔優，除上屆英格蘭聯賽盃決賽負0：2，近兩仗均勝，包括上季在聖占士公園勝2：0，以及上月初在今屆英聯盃16強作客大勝3：0。

紅魔過去6場英超5勝，現13戰24分排第6，僅1分領先緊隨的紐卡素，今仗有歐聯停賽的前鋒拉舒福特可復出，不過領隊坦夏格上任後，面對聯賽榜「上半版」球隊均戰績不佳，今季先後不敵熱刺、阿仙奴、白禮頓及曼城，而且本月在聯賽將迎連硬仗，包括下周四主場對車路士，以及本月18日「雙紅會」作客利物浦；喜鵲受多傷兵困擾，近4仗僅一勝，惟今季坐陣在聖占士公園，已令阿仙奴、曼城、車路士以至PSG都成手下敗將。

今季「入魔」的奧拿拿剛於歐聯兩度犯錯令球隊失分後，受到各界口誅筆伐。曼聯名宿門將舒米高認為，曼聯一眾後衛都已做足本分，因此門將犯錯的代價「真的是非常昂貴」，「每次門將犯錯，都大有機會導致失球」。英國多間傳媒報道，這名27歲喀麥隆國腳開始對在球會位置有危機感，正考慮是否放棄參加明年1月中至2月中舉行的非洲盃，以免至少缺席曼聯6場比賽，被同樣新加盟的土耳其隊門將巴恩迪亞搶走正選。《鏡報》報道，坦夏格已向奧拿拿發最後通牒，稱若再犯低級錯誤，會讓今季仍未上陣的巴恩迪亞「擔正」。

此外，兩軍教頭艾迪賀維及坦夏格均是11月候選最佳領隊，曼聯後衛哈利馬古尼及紐卡素翼鋒安東尼哥頓同樣入選11月候選最佳球員，其中22歲英格蘭翼鋒哥頓上月3仗貢獻2球1助攻。

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