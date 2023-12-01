歐霸｜英超3軍皆奏捷　利物浦率先晉16強　白禮頓韋斯咸穩奪附加賽席位 (17:22)

利物浦此役正選陣容與上場英超打和曼城有9個調動，只有前鋒穆罕默德沙拿及後衛森美卡斯續擔正，而副選門將基利靴則取代養傷的艾利臣比加把關。「紅軍」藉翼鋒路易斯迪亞斯及沙拿分別在12和51分鐘建功，加上鋒將加普於15分鐘和完場前梅開二度，令作客的寧斯以0：4敗走。

紅軍賽後5戰得12分，領前主場打和聖基萊斯聯的次席球隊圖魯茲4分，確定首名晉級16強，也不用因排名第2而須跟歐聯分組賽第3名球隊在明年2月踢淘汰圈附加賽。高普說：「己隊目前的位置非常重要，因為前面還有極之忙碌的賽程。球員表現得很好，無人受傷， 一切都好。」

白禮頓憑鋒將祖奧柏度在55分鐘射入12碼，作客以1：0險勝於65分鐘少踢1人的AEK雅典，賽後以10分排次席，落後榜首馬賽1分。馬賽藉前鋒奧巴美揚「戴帽」，當中包括一記禁區內倒掛得手，助球隊主場以4：3力挫在63分鐘有攻擊手貝侯斯直接領紅的阿積士。值得一提的是，34歲的「奧巴」和「海鷗」的祖奧柏度暫同以5球領前射手榜。馬賽將在B組煞科戰與主隊白禮頓爭奪首名出線權。

A組韋斯咸有中場湯馬士蘇錫克在89分鐘施展絕殺，作客以1球挫FK TSC，賽後以12分領前，將在最後一輪與同分的次席弗賴堡爭逐出線。H組利華古遜作客以2：0輕取赫根成為唯一5戰全勝球隊；D組阿特蘭大主場與次席士砵亭各一言和後得11分，領前對方3分及對賽成績較佳下闖進16強。

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