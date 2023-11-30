亞冠︱浙江反勝武里南賽後爆發衝突　阿塞拜彊國腳從後鎖頸被圍毆　兩隊網上發文互轟 (19:45)

據網上廣傳的現場拍攝片段所見，比賽結束後，兩隊多名球員開始口角，包括本月中在世界盃外圍賽曾跟中國隊交手的泰國隊隊長提拉通賓馬芬，多人之後發生肢體衝突，雙方一眾職球員陸續飛奔上前，令球場內瞬即形成大混戰。當中武里南聯前鋒謝戴耶夫從後向浙江隊中場姚均晟鎖頸，這名身高1.87米的27歲阿塞拜彊國腳隨即被多名浙江隊職球員推跌及圍毆，整個衝突持續約2分鐘。

今場有港足中堅梁諾恆正選踢足全場的浙江隊，球隊今日在社交網發強硬聲明，表示起因是泰國隊隊長（提拉通賓馬芬）完場後向身邊的浙江球員出言不遜說出「F**k Chinese」，形成這樣的結果，其後再發放有武里南職員向球迷舉中指，以及該隊馬來西亞國腳中堅迪安古斯將雙手姆指向下的挑釁手勢相片。內地傳媒報道，浙江隊另一中場程進在衝突初時亦被武里南球員打了一巴掌；武里南聯亦在社交網發放球員被打及被主場球迷投擲雜物的片段，並嘲諷寫上：「這是亞洲足球及亞冠聯賽嗎？是來踢球還是來打仗？」泰國傳媒稱，球隊離開球場時，亦被浙江球迷不停高呼「loser」及投擲雜物。據報AFC將會根據比賽報告調查，兩隊都面臨被處分。

內地傳媒報道，中國隊名宿范志毅亦就此事評論，認為謝戴耶夫的鎖頸動作「完全要命」，必須嚴懲，「我無法想象球場上有這樣的動作，謝戴耶夫真猖狂，先後狠狠鎖喉浙江兩名球員，很像柔術動作，這是一種極度危險的背後絞殺動作」。他稱，不知道AFC今次衝突如何處分，但稱「若重罰浙江隊，肯定是不公的」。