歐霸｜利物浦白禮頓歐霸賽前添4傷兵　祖達偕安素法迪長唞　艾利臣比加傳12月中「雙紅會」復出 (19:02)

AEK雅典vs.白禮頓 now644台 周五凌晨01：45直播

利物浦vs.寧斯 now643台 周五凌晨04：00直播

利物浦領隊高普證實，門將艾利臣比加和前鋒迪亞高祖達同於上場英超，作客打和曼城期間受傷。高普說：「他們無緣鬥寧斯和下星期日英超主場對富咸，甚至下周比賽亦不能復出。祖達的養傷期會較長，我們暫時也不知道他的復出日期。艾利臣比加的腿筋傷勢相對較輕，但仍有點糟糕。」據報艾利臣比加料會缺席未來3場聯賽，至12月17日的「雙紅會」主場迎戰曼聯則可及時復出，其間會由副選門將基利靴代為把關。另外，利物浦若挫寧斯，而落後兩分的次席圖盧茲又主場不勝聖基萊斯聯，「紅軍」便可提前一輪以首名直接出線16強。

在歐霸B組排第2的白禮頓，明晨造訪落後3分的第3位球隊AEK雅典前亦接獲噩耗，上場英超作客以3：2險勝諾定咸森林中，巴塞隆拿借將前鋒安素法迪及守將蘭普堤同告掛彩，而主帥迪沙比更說：「我想球隊將會失去他倆一段時間。」「海鷗」目前還有蘇利馬治、韋碧克及佩華斯艾斯度比倫等至少5名長期傷兵，而三笘薰、占士米拿和伊戈祖利奧等亦有傷在身，故此明晨之戰相當凶險。同組榜首馬賽如果主場勝今非昔比的包尾球隊阿積士，便可直接晉級16強。

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