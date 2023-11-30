歐聯｜奧拿拿兩度犯錯致失波 曼聯作客遭加拉塔沙雷逼和 陷出局邊緣 (15:04)

在歐聯A組排末席的曼聯，今仗造訪土耳其伊斯坦布爾到加拉塔沙雷的「地獄主場」，縱有拉舒福特停賽仍有個好開局，憑上仗英超射入倒掛金球的阿歷真度加拿祖於11分鐘再次建功，以及交出助攻的隊長般奴費南迪斯轟入遠射世界波，在18分鐘已領先2：0。

近期表現漸趨穩定的「紅魔」門將奧拿拿，在29分鐘判斷失誤被摩洛哥隊翼鋒薛耶治直射罰球入網。曼聯半場領先2：1，換邊後55分鐘中場麥湯米尼在反擊撞射成3：1。不過戰至62分鐘，奧拿拿再次嚴重犯錯，又一次面對薛耶治的罰球未能接實更彈入自家龍門，被對方梅開二度，結果這名坦夏格在阿積士的舊部於9分鐘後再獻助攻，妙傳予隊友艾度路高奴勁射破網扳平，加上尾段紅魔有般奴、麥湯米尼及後備入替的法根度柏利斯查連番失機，終踢成3：3各得1分。同組另一場，篤定首名出線的拜仁慕尼黑作部分輪換，憑門將紐亞作出多次關鍵撲救，主場0：0悶和哥本哈根。

A組形勢上，拜仁13分續居首，哥本哈根及加拉塔沙雷各得5分緊隨，曼聯以4分續排榜尾。紅魔在下月13日最後一輪主場必須擊敗拜仁之餘，同時寄望哥本哈根主場打和加拉塔沙雷，才能夠後上出線16強。

曼聯今屆歐聯5場失14球，且兩鬥加拉塔沙雷及作客哥本哈根均未能保持領先下失分。今季加盟的門將奧拿拿縱近期在英超表現漸有起色，惟接連在歐聯嚴重犯錯導致失分，包括作客拜仁接球甩手，被利萊辛尼射破大門，以及主場對加拉塔沙雷時，在後場短傳失誤，連累隊友卡斯米路禁區內犯規兩黃一紅被逐，間接令球隊反勝為敗，連同今仗面對這支土超球會不勝共失5分。

曼聯領隊坦夏格賽後承認球隊防守欠佳，但未有怪責兩度犯錯失波的奧拿拿，稱作為團隊要共同進退，「有時我們能踢出想要的悅目風格，但當領先時必須更好控制比賽，不能輕易犯規，給對手太多罰球機會。個人犯錯確實有影響，但這始終是團隊問題，我們會從中汲取教訓，失球太多亦可避免，但可以看到這支球隊正在進步」。坦夏格又說，若最終在歐聯出局，只會是自己承擔責任，重申球隊朝着正確方向發展。

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