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亞冠｜傑志憾負全北出局　金東進樂見麾下向對手施壓　費蘭度認球隊不足須進步 (21:53)

傑志今晚（29日）在香港大球場上演的亞冠盃分組賽F組，在下半場多踢一人下僅憑奧地利前國腳恩查的入球追近，以1：2不敵韓職勁旅全北汽車，篤定以小組末席出局。暫代主教練金東進賽後喜見麾下一度力逼對手，但承認必須改善前場埋門把握力。

傑志今屆亞冠戰績1和4負，4場敗仗均以1：2飲恨，金東進稱縱未能如願取分，但稱球隊已踢出賽前部署，「我們上半場因失誤導致落後，但對方踢少一人後，我們變得更進取，一度讓全北陷入困局，因此仍是一場表現不錯的比賽」。他強調自9月底暫代帥位後，一直希望把球隊沿用的控球踢法變得更有效率，承認前場把握力仍有改善空間，會針對這範疇加強訓練。

對於今屆亞冠分組賽止步，下半場入替及尾段任隊長的傑志翼鋒費蘭度稱，球員經已盡力，「有時足球是這樣，在比賽有時會有失誤，今場失球很快，球隊當然有不足需要進步，不過下半場已踢得很好，曾主導比賽有不少機會，但不足夠去勝出比賽。我們是一支團隊，會一起面對和繼續努力」。這名前香港足球先生稱，在下月13日最後一場亞冠分組賽作客獅城水手，期望繼續爭勝完賽，同時球員亦將會專注在港超聯賽收復失地。

亞洲足協早前公布，將於2024／25年改革亞洲球會賽事，推出全新的亞冠精英聯賽（AFC Champions League Elite），取代亞冠成為頂級球會賽；本港在最新系數排名未能躋身東亞前6名下，應屆港超冠軍下季料只能轉戰次級的亞冠聯（AFC Champions League 2），面對中、日、韓勁旅機會將驟減。金東進認為，即使無緣頂級亞洲賽已成定數，仍珍惜下季參戰機會，「不論參與哪個級別的亞洲賽，都是讓傑志持續進步的機會，球會亦透過亞洲賽曝光提高了知名度」。

全北主帥彼得斯古則表示，完半場前因後衛鄭泰旭被逐，使球隊換邊後陷入苦戰，批評球證判決「殺死了比賽」。不過，他認為麾下在下半場面對傑志強攻，仍能持續創造入球機會，為眾將傾力保住勝局而高興。

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