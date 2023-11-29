壁球︱陳善鈺港壁賽16強初迎「世一」舒雅賓妮　力戰5局僅負獲全場掌聲 (19:36)

現時世界排名第57的陳善鈺，在香港壁球公開賽連過兩關，今在16強挑戰「世一」舒雅賓妮，吸引眾多球迷入場，前港隊「一姐」歐詠芝也是座上客。不過，陳善鈺開局表現慢熱，較多失誤下連輸兩局4：11、3：11。

陳善鈺在關鍵的第3局及時調整，初段曾領先4：1，但舒雅賓妮頻頻搶攻得手，一度反超10：7。陷出局邊緣的陳善鈺沉着應戰，咬緊牙關連追5分並以12：10勝出。兩人在第4局一直拉鋸，陳善鈺在主場球迷打氣下，戰至「刁時」再贏12：10，局數扳平2：2。

及至決勝局，陳善鈺甫開局即連失3分，但她追至7：7後，舒雅賓妮再連取4分，令港將以局數2：3飲恨，舒雅賓妮賽後也稱讚陳善鈺極具天賦。這名21歲港將賽後坦承渴望在主場爭勝，又擔心像8月的PSA世巡賽巴黎站對世界排名第2的埃及隊好手蘿雲歌雅一樣，以直落3局吞敗，故此役開賽初段打得手緊，「有很多人特意來支持我，不想像上次那樣很快就輸，所以我對自己要求好高，一開始好緊張；可能第一下就想打死對手，然後有很多失誤。不過，我在第3局開始沒想太多，只是覺得要打好一點，贏得幾多得幾多，結果真的愈打愈好」。

陳善鈺首次跟「世一」交手，不諱言對方控場能力極佳，但自己卻非無還手之力，「我一開始很緊張，但之後比預期中接近。始終面對這些對手，有些位置是要冒隊去打，對世界第一是個很好的經驗，我亦找到一些方向，看看之後要怎樣打」。陳善鈺在後日返回美國，繼續其哥倫比亞大學的學業，她續指在2025年畢業前，未必有太多機會參加PSA世巡賽，未會心急提升自己的世界排名。

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