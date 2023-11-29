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歐聯︱麥巴比爭議12碼　助PSG驚險逼和紐卡素　F組續居次保出線主導權 (17:51)

巴黎聖日耳門（PSG）今晨（29日）於歐聯F組關鍵戰，憑球星基利安麥巴比完場前補時射入一記爭議12碼，在主場以1：1驚險逼和紐卡素，得以續領先對方兩分保住次席，在下仗小組煞科擁有出線主導權。

紐卡素曾在首循環主場以4：1大勝PSG，今仗後者雖然取得逾七成控球率，但面對「喜鵲」的嚴密防守無從入手之餘，更被敵軍於24分鐘先開紀錄，紐卡素翼鋒米基爾阿米朗遠射雖被PSG門將基安盧基當拿隆馬撲出，但隨即由前鋒阿歷山大伊沙克補射入網。

及後PSG多次攻門均被表現神勇的紐卡素門將尼克普比化險為夷，直至完場前補時階段，PSG翼鋒奧士文尼迪比利在禁區傳中時「省」中對手後衛利夫拿文度的胸口再彈中手部，結果主球證主動經視像裁判（VAR）覆核後判罰12碼，最終PSG由麥巴比操刀射入，驚險地在主場以1：1逼和紐卡素，賽後5戰得7分，以兩分續壓第3的對方，保住出線主導權，下仗小組煞科戰將作客已首名出線的多蒙特，只要贏波便可篤定出線16強。

賽後紐卡素主帥艾迪賀維直斥球證判罰12碼為錯誤，「當我翻看慢鏡時，便清楚這不應是12碼，當刻他（利夫拿文度）的手部在自然位置，而且這距離也不可能及得來反應」。他又批評這樣的判決直接改變了小組形勢，「對己隊而言是截然不同的命運」。反觀PSG主帥安歷基則拒絕評論球證判決，但認為球隊是役發揮是較佳的一隊，甚至值得獲勝。

同組另一場AC米蘭主場迎戰多蒙特，開賽6分鐘藉對手後衛手球獲判12碼，但前鋒基奧特射失之餘，更在4分鐘被客軍博得12碼，「蜜蜂兵團」由馬高列奧斯主射中鵠先開紀錄。積極反撲的米蘭雖在37分鐘由翼鋒卓禾斯右路窄角度勁射得手扳平，但蜂兵下半場靠拜奴基天斯及卡廉艾迪耶美於59及69分鐘各建一功，終作客以3：1力克米蘭，賽後5戰得10分，提早一輪篤定出線，連續兩屆躋身16強。

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