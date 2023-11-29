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亞冠｜傑志最後主場僅負10人全北汽車　提早一輪篤定小組包尾出局 (19:57)

香港代表傑志今晚（29日）在香港大球場出戰亞冠盃分組賽，在F組最後一場主場迎戰韓職勁旅全北汽車，上半場落後兩球下，雖換邊後擁多踢一人優勢，並有前鋒恩查連續4場亞冠建功，但無力扭轉1：2敗局，賽後5戰僅1分，篤定排小組末席，無緣出線16強。

傑志賽前於亞冠F組4戰1分敬陪末席，落後榜首曼谷聯9分，獅城水手及全北汽車同樣6分緊隨。「藍鳥」若要繼上屆再次成為其一東亞區最佳次名晉身16強，餘下兩仗必須全勝，同時要寄望全北及獅城鬥曼谷聯不勝。

傑志在門將保羅因傷缺陣下，正選由王振鵬把關，中前場盡遣6名外援明加索夫、恩查、伊高沙托尼、基爾頓、米基爾及查理史葛。兩名港腳陳晉一及羅梓駿分任左、右閘。全北正選未有起用外援，仍有3名韓國國腳文宣民、朴鎮燮及金珍洙領軍，日籍中場天野純等外援均只列後備。

今仗於傍晚6時開賽，僅得2023人入場，甫開賽到訪的全北球迷反客為主聲勢浩大，這支韓職傳統勁旅開賽僅2分鐘已打開紀錄，全北右路傳中構成禁區混戰，王振鵬門前連番未能接實，被文宣民補射破網，他入球後更手舞足蹈。早早落後的傑志12分鐘幾乎再失波，猶幸米基爾門前把全北隊長後衛洪正好的頭槌攻門化險為夷。28分鐘，全北中場白昇浩射門中柱。戰至38分鐘，傑志再失一球，翼鋒宋旻揆在前場迫甩羅素腳下皮球，半單刀射破王振鵬十指關。完半場前，全北後衛鄭泰旭從後拉跌明加索夫，球證直接出示紅牌驅逐離場，米基爾禁區頂直射罰球高出，半場落後0：2。

上半場鮮有威脅埋門的傑志，換邊後藉對手縮後搶回不少攻勢，奧地利前國腳恩查於58分鐘左路起腳，皮球門前急墜下仍被全北門將金禎勳擋走。65分鐘，基爾頓禁區頂起腳被金禎勳訓身撲出，後者迅速回身，再把伊高沙托尼的衝前補射擋走。傑志換入鄭展龍及費蘭度加強攻力後，69分鐘由基爾頓傳中越過敵衛，米基爾胸口二傳予恩查快腳撞入追近，這名34歲鋒將連續4場亞冠取得進帳。藍鳥較後時間續圍攻全北，但受制對手嚴密佈防，無力再下一城，終以1球之差惜敗，在今晚10時曼谷聯主場迎戰獅城水手前，篤定成為F組包尾。

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