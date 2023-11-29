亞洲盃︱港足公布下月集訓41人初選名單　謝家強相隔逾一年獲重召 (11:45)

港足主教練安達臣上周透露將於12月14至27日在本地集訓兩周，然後到阿聯酋友賽塔吉克隊等，最後在卡塔爾約戰沙特阿拉伯隊，以備戰明年1月14至23日的亞洲盃分組賽。據足總今日公布的行程，港足將於12月18及23日在將軍澳足球訓練中心，分別與兩支港超球隊傑志及香港U23踢練習賽。

足總今早公布41人集訓初選名單，傑志有9人入選成大戶，理文及東方各有7人，另有6名外流球員。相比本月世界盃外圍賽36人初選，除了宣布退出代表隊的羅素，其餘悉數在列，增加的6人均是防守球員，包括冠忠南區門將伍瑋謙、東方後衛鍾樂安及梁冠聰、大埔右閘亞歷斯祖、正於中甲黑龍江冰城落班的賓紀文，以及自去年9月後重返港足名單的謝家強。此前稱正申領特區護照入籍的傑志翼鋒祖連奴則暫未在列。

31歲的謝家強曾任港足隊長，是去夏亞洲盃外圍賽出線正選成員，但去年7月約滿傑志後，在出生地英國賦閒近一年，直至今年7月底才加盟大曼徹斯特區的英格蘭第7級別聯賽球會海德聯，這名入籍中堅上月底轉投同級聯賽球會Radcliffe FC爭升班。

港足亞洲盃集訓41人初選名單：

門將：梁興傑(標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衛：李毅凱 (標準流浪)、勞烈斯 (大連人)、鐘樂安、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、賓紀文 (黑龍江冰城)、費蘭度、陳晉一、周緣德、艾里奧 (傑志)、徐宏傑、余煒廉 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、謝家強 (Radcliffe FC)、亞歷斯祖 (大埔)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、黃洋、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、張憙延、顏樂楓、黃威、胡晉銘 (理文)、顏卓彬 (深水埗)、 陳肇鈞 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、孫銘謙、黃皓雋 (東方)、米高 (恩高斯達特)、 安永佳 (廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、 艾華頓 (理文)