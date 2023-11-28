足球︱傳球王美斯隨國際邁亞密明年2月訪港賀歲　貝鈞奇：成事機會「五五波」 (22:09)

國際邁阿密原定本月初訪華，於5及8日分別與中超球會青島海牛及成都蓉城友賽，但臨時因「中國發生不可預見的情况」而突告取消，賽事主辦單位NSN曾解釋，因中國前總理李克強離世，為表尊重決定取消中國之行。

不過，近日傳言有公司欲贊助國際邁阿密訪港作為「Plan B」，計劃在農曆新年檔期踢賀歲波。對於有關傳聞，香港足總會長貝鈞奇今回應時未有否認，並證實一個月前已收到相關接洽，有來自美國的贊助商出資300萬美元（約2300萬港元）訂金，邀請國際邁阿密來港友賽，笑言樂見其成，「對港聯或明星隊都得」，但認為目前成事機會只是「五五波」，「因為對方內地行程取消，雖然對方給予巨額訂金，但總數涉及需要800至1000萬美金（約6230至7800萬港元），餘額仍是天文數字，所以一切未成定論」。他又概嘆近年外隊戲金大幅上漲，較以往難請甚多。

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