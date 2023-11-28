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亞冠︱艾納斯和波穩出線　C朗獲判12碼主動「推翻」成焦點 (22:24)

葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度今晨（28日）領銜沙特聯球會艾納斯出戰亞冠盃分組賽E組，在早段已10人應戰下，主場與伊朗勁旅柏斯波利斯互交白卷，提前一輪鎖定首名出線。這名38歲前鋒此役曾博得12碼，但及後示意對手未有犯規，球證終透過視像裁判（VAR）覆核並改判，成為賽事焦點。

C朗此戰兩分鐘在敵軍禁區內一次爭搶中，快對手一步踢到皮球後迅即倒地，中國籍主裁判馬寧毫不猶豫地指向12碼點。不過，C朗馬上替客軍向馬寧「求情」，否認自己遭侵犯，冀對方改判；馬寧終步向場外翻看VAR，終取消吹罰12碼的判決。

艾納斯該戰17分鐘有中堅拉查米領紅被逐，C朗則在下半場曾與敵軍門將比蘭雲特相撞後，於78分鐘退下火線。兩隊終以0：0言和，艾納斯賽後5戰13分，續以5分領放柏斯波利斯，因而提前一輪晉級16強。

東亞區方面，日職代表川崎前鋒主場以5：0大勝馬來西亞的柔佛DT，在I組5戰全勝篤定首名晉級；同組蔚山現代作客3：1輕取泰國巴吞聯，3勝2負穩奪次名，能否出線還望煞科戰比較其餘小組次名成績。G組方面，山東泰山主場X：1反勝菲律賓的卡雅，5戰12分居首；同組仁川聯則主場2：1險勝橫濱水手，以較佳對賽成績反壓同得9分的對方升上次席。

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