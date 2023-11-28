歐聯｜PSG主場惡鬥紐卡素誓復仇　安歷基強調麾下準備就緒 (22:50)

周三凌晨04：00直播賽事：

F組：巴黎聖日耳門vs.紐卡素 now643台

F組：AC米蘭vs.多蒙特 now646台

G組：曼城vs.RB萊比錫 now644台

H組：巴塞隆拿vs.波圖 now645台

紐卡素日前在英超以摧枯拉朽之勢，以4：1大勝於73分鐘有右閘列斯占士領紅的車路士，領隊艾迪賀維明言球員此際戰意高昂，又強調作客PSG必須至少保持不敗。PSG教練安歷基說：「紐卡素迎戰車路士期間，踢出了體能極強的壓迫足球，往往會有6名球員一起向敵軍施壓，且補位迅速。由於他們現在包尾，所以已懷着必勝之心出征巴黎。我期待這是另一場張力十足的比賽，就像是一場決賽般，己隊定會準備就緒。」F組榜首多蒙特暫以7分領前，隨後依次是6分的PSG、5分的AC米蘭和4分的紐卡素。

H組一哥巴塞隆拿將與同得9分、有中堅比比上陣成疑的次席波圖合演榜首大戰，主隊教頭沙維賽前坦言，相比於兩個月前的狀態，暫於西甲跌落第4的巴塞是遜色的，但他認為今次若能勝出及提早出線，便可成為球隊的轉捩點。他又暗示在早前國際賽期間觸傷背部的德國隊門將達史特根或可復出把關。同組以6分排第3的薩克達，料在德國中立場對出線無望的安特衛普勝望甚濃。

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