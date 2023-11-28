硬地滾球｜港隊下周主場戰亞大賽　「世一」何宛淇盼市民親身支持　劍指雙人賽金牌進軍巴黎殘奧 (19:54)

港隊這次派出11人參與各組別個人賽、雙人賽及團體賽，當中包括梁育榮、楊曉林、何宛淇等杭州亞殘運獎牌功臣。他們將與中國、韓國、泰國等18個國家及地區代表較量；而本賽事雙人賽、團體賽奪金隊伍，可直接取得明年殘奧入場券。

本港上一次舉辦國際賽事，是在2019年5月的世界公開賽分站，4年前主場贏得一面BC3混合個人賽銅牌的何宛淇，這次將以該組別世界一姐身分應戰。她稱期待相隔4年再於本港市民面前出戰，「不少人可能只曾透過直播觀看賽事，在社交網亦不時被追隨者問到何時有比賽，希望親身支持；這次的打氣終不再停留在文字層面，而是實際聽到『加油』等說話，是很窩心的一件事」。

她又提到，其所屬的BC3級的列強均集中在亞洲區，包括韓國、泰國等，因此亞大賽勢面臨連場硬仗，但明言仍會全力以赴衝金，鎖定巴黎殘奧資格。

至於上月亞殘運在BC4級獲1銀1銅的女將張沅，在杭州返港後反覆生病，坦言對備戰有些微影響。首次主場出戰的她，希望能拋開獎牌包袱，以平常心面對接下來的挑戰，「希望到時不要太緊張。亞殘運後會對自己有要求，但不要被獎牌影響之後比賽的心態、表現」。

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