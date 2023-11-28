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亞冠︱傑志明晚鬥全北 金東進盼分組賽最後主場推動爭勝 保羅上陣成疑 (21:44)

上季港超冠軍傑志明晚（29日）6時出戰亞冠盃分組賽F組，在香港大球場迎戰韓職勁旅全北汽車，對雙方在出線形勢上均重要。「藍鳥」暫代主帥金東進期望在F組最後一場主場，能推動球員取分爭勝。

傑志vs.獅城水手 香港大球場 晚上18：00開賽 票價：$200/80（香港國際財經76台直播）

亞冠F組形勢上，傑志4戰1分排末席，落後榜首曼谷聯9分，獅城水手及全北汽車同樣6分緊隨。傑志若要繼上屆再次以其中一支東亞區最佳次名晉身16強，必須餘下兩仗全勝之餘，同時要寄望全北及獅城對曼谷聯不勝。

傑志暫代主教練金東進今晚出席賽前記者會上表示，球隊9月底作客全北時表現不錯，建立了信心再戰這韓職勁旅，「今場是我們分組賽最後一場主場，希望可推動球員爭勝。即使對手非常強，球隊會繼續踢出自身風格」。軍情方面，除了新加盟的烏茲別克前鋒迪美路夫未有註冊，金東進確認韓國前國腳中鋒金信煜因傷將缺陣，上周在港超傷出的門將保羅亦上陣成疑，昨未有參與賽前操練，有機會由王振鵬把關。

21歲左閘陳晉一稱，即使球隊今屆亞冠表現未如上屆，也沒影響球員信心，「每場都是全新比賽，我們在亞冠有一定經驗，會在球迷面前拼盡，努力爭取分數」。對於今仗在傍晚6時開賽，金東進承認在香港市民剛下班時間比賽並非理想，影響了主場優勢，但稱球會無法控制此事，只能專注比賽。

傑志今屆在中場米基爾入倒掛世界波下，作客全北僅負1：2；藍鳥於2018年首戰亞冠分組賽時已曾跟全北同組，兩仗皆敗共失9球，包括在香港大球場以0：6大敗。當年有隨全北訪港作賽的隊長後衛洪正好也稱，在大球場有美好回憶，盼今次能重溫舊夢，將3分帶走。

全北今年6月由羅馬尼亞名宿彼德斯古接掌主教練，球隊現排韓職第4名，近况一般6場只贏2場。這名球員時代曾效力車路士的55歲教頭稱，今仗是關乎全北出線機會的重要一戰，比賽壓力比傑志大。全北今次訪港大軍，除了文宣民等韓國國腳，亦有日籍中場天野純等外援壓陣。

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