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壁球｜劉子均港壁賽不敵法國好手次圈止步　大方稱讚對手防守值得學習 (21:26)

香港壁球公開賽今（28日）假香港壁球中心續演，港隊一哥劉子均在次圈苦戰35分鐘，以直落3局原不敵世界排名第11的法籍好手域陀，無緣晉級。

劉子均昨於首圈驚險反勝世界排名第21的卡塔爾籍球手阿卜杜拉，今在次圈與排名第11的法籍好手域陀碰頭。這名港隊一哥力戰下，以直落3局6：11、8：11、6：11告負，他在賽後坦承感到跟世界前列球手的差距，「我有很多打法，對不同球手總有一、兩個會奏效，但今日不論我用哪個方法，他都守得很好，令我無法打亂其節奏。不過，我一直都想遇到一些我攻不入的對手，這樣我就可以從他們身上學習，在我在打法上再尋突破」。

劉子均去年在香港公開賽曾闖入第3圈，寫下生涯PSA白金級賽事最佳成續，終在16強不敵世界排名第4的新西蘭籍星將保高爾。現時世界排名第40的他坦言從這場比賽開始，令自己尋到適合自己的打法，而近一年多與世界頂級好手較量，也令自己進步良多，「去年鬥保高爾的時候，是我的打法的雛型，而我的打法在今年慢慢變得成熟，不用打得過份冒險」。

港隊男將在香港壁球公開賽盡墨，劉子均將會稍作休息，再伙梁子軒、鄧銘漮及黃祉謙這個杭州亞運男團銅牌班底轉戰下月11至17日假新西蘭舉行的壁球男團世界賽。劉子均期望港隊能打入16強，他亦盼透過跟各隊的第一板交手，汲取經驗。

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