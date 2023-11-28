壁球｜陳善鈺港壁公開賽反勝英籍好手　主場殺入16強　明惡鬥「世一」舒雅賓妮 (15:52)

陳善鈺昨於首圈的港隊「內訌」戰勝師姐何子樂，今在次圈面對英籍球手曉頓鬥得激烈，首局已一直拉鋸，這名21歲港將終以9：11先輸一局。不過，陳善鈺及時調整並連贏兩局11：9，她在第4局開局佔上風，惟末段遭曉頓追和，但在主場球迷一直打氣下，戰至「刁時」以12：10再下一城，激戰42分鐘下以局數3：1反勝晉級。

陳善鈺在賽後坦承首局較心急和欠缺信心，故一開始打得保守，但隨後在總教練Peter Genever提醒下調整，比較放膽去打。她又感激現場球迷一直支持自己，「有時我落後幾分，他們不斷為我打氣，我叫自己一定要集中，就像第4局若沒有球迷打氣，我或不能在關鍵時刻得分。我特意從美國返港參賽，知道很多人會來支持港隊，大家都希望香港球員可以晉級，好開心能把握這機會取勝」。

目前在美國哥倫比亞大學的陳善鈺較少參與PSA世巡賽，其世界排名仍暫列第57。不過，這名杭州亞運雙銀得主在香港公開賽接連擊敗排名20幾位的對手，證明這排名並不能準確反映其實力。她笑言：「面對世界排名廿幾的球手，我都有把握爭勝，但對上10多位的，可能要表現得更穩定才行」。她在明午的16強，將硬撼埃及籍世界一姐舒雅賓妮，她直言首次跟對方交手，期望可交出自己最佳發揮，「她是一名全攻型球手，我要思路清晰，每球保持質素，且看我能走得多遠吧」。

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